Trump insta a Rusia a “alcanzar un acuerdo” con Ucrania y abre la puerta a sanciones contra su petróleo

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Rusia a alcanzar un acuerdo con Ucrania durante la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia. La declaración se produjo en el marco de las reuniones que sostienen los líderes de las principales economías industrializadas para abordar temas de seguridad internacional, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump llegó a la ciudad francesa tras anunciar un acuerdo marco con Irán y señaló que ahora busca impulsar acciones relacionadas con el conflicto en Europa del Este. Durante la jornada confirmó que sostuvo una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y adelantó que continuaría participando en encuentros relacionados con la situación en Ucrania.

Trump abre la puerta a sanciones contra el petróleo ruso

El mandatario estadounidense sostuvo que podría restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso, esto como parte de las presiones que se acordaron durante el G7 en contra de Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia.

Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán; sin embargo, al alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto, es posible que las sanciones regresen.

G7 analiza sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

Durante una sesión de trabajo centrada en la seguridad de Europa y de Ucrania, los países integrantes del G7 acordaron aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones dirigidas a los sectores del gas y el petróleo, considerados fuentes de financiamiento para la guerra.

La decisión fue dada a conocer por una fuente diplomática francesa al término de las conversaciones entre los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Trump declaró posteriormente que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Ucrania debido al costo humano que ha dejado el conflicto. Durante una reunión bilateral con el emir de Catar, afirmó que ambas partes han sufrido pérdidas humanas significativas y reiteró su intención de contribuir a una solución.

“La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25 mil jóvenes cada mes”, declaró el mandatario estadounidense ante medios de comunicación. También aseguró que hará todo lo posible para ayudar a poner fin a la guerra.

Zelenski busca más apoyo internacional para Ucrania

La presencia de Zelenski en la cumbre tuvo como objetivo fortalecer el respaldo internacional hacia Ucrania y mantener el diálogo con los líderes del G7. El mandatario ucraniano llegó a Evian con la intención de reunirse con Trump, con quien no sostenía un encuentro desde finales de diciembre en Mar-a-Lago, Florida.

Los gobiernos europeos y Canadá reiteraron su apoyo a Kiev. El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó que la reunión podría abrir una oportunidad para la diplomacia. Como parte de los encuentros bilaterales, entregó a Trump una camiseta de la selección alemana de fútbol con el número 47, en referencia a su posición como 47º presidente de Estados Unidos.

Las discusiones sobre Ucrania se producen después de nuevos ataques atribuidos a Rusia, que según autoridades ucranianas dejaron al menos 11 personas fallecidas y provocaron daños en una catedral histórica de Kiev. Ante esta situación, Zelenski solicitó mayor presión sobre Moscú y más apoyo para la defensa aérea de su país.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que Reino Unido suministrará uranio enriquecido para las centrales nucleares ucranianas e impondrá nuevas sanciones contra Rusia. Asimismo, señaló que su gobierno continuará apoyando a Ucrania mediante medidas destinadas a fortalecer su capacidad de defensa.

Además de Ucrania, la agenda del G7 incluyó temas relacionados con Medio Oriente tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. A las reuniones también fueron invitados los líderes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar para abordar la situación regional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.