Vuelca ferri en Indonesia; hay al menos 6 muertos y 130 desaparecidos

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Ferri en Indonesia. Foto: AFP

Un ferri que navegaba entre las islas de Java y Borneo, Indonesia, volcó este domingo debido al mal tiempo. El accidente dejó al menos seis personas muertas y 130 desaparecidas, informó la agencia nacional de búsqueda y rescate del país.

La embarcación Virgo Transport 8 llevaba a bordo a 243 pasajeros y tripulantes cuando perdió contacto con la compañía naviera, poco después de zarpar de Surabaya, en Java Oriental. El último registro de su ubicación fue en el mar de Java.

Ferri Virgo Transport 8 volcó en el mar de Java

De acuerdo con la agencia Basarnas, hasta la última actualización 107 personas fueron rescatadas, mientras continúan las labores para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

La última posición conocida del ferri se encontraba a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin, en aguas del mar de Java. Las autoridades no han informado por ahora mayores detalles sobre las condiciones exactas que provocaron la volcadura.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron durante la mañana de este domingo, con la participación de personal de la Marina, la Policía y trabajadores de la empresa responsable de la embarcación.

Búsqueda de 130 desaparecidos continúa

Basarnas señaló que se mantiene la coordinación entre las distintas autoridades y equipos que participan en el operativo, debido al número de personas que viajaban en el ferri.

Hasta el momento, el balance oficial es de seis personas fallecidas, 130 desaparecidas y 107 rescatadas, para un total de 243 pasajeros y tripulantes que se encontraban a bordo del Virgo Transport 8.

Las autoridades de Indonesia continuarán con el operativo en la zona del mar de Java para localizar a las personas que siguen desaparecidas y establecer las circunstancias del accidente.

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