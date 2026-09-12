EE. UU. reconoce despliegue de 800 militares para combatir drones en frontera con México

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EE. UU. y México mantienen colaboración. Foto: Cuartoscuro.

El Comando Norte del Ejército de Estados Unidos (EE. UU.) reconoció el envío de 800 militares mexicanos a la frontera para combatir los drones usados por el crimen organizado.

En X, la cuenta oficial del Comando Norte publicó que las operaciones con drones “facilitan el tráfico de drogas y la trata de personas”.

Por ello, dijo aplaudir “los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos para adaptarse a las operaciones con drones de los cárteles y derrotarlas”.

“Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”, precisó.

USNORTHCOM applauds the efforts of our Interagency and Mexican partners in adapting to and defeating cartel drone operations that enable drug smuggling and human trafficking. Together we are strengthening the security of our shared border. @Defensamx1 https://t.co/HXEUpfNf12 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 12, 2026

“Estamos un paso adelante”: Ronald Johnson

El Comando Norte se pronunció dos días después, en respuesta al embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, quien publicó que el despliegue de militares se debe a la capacidad de adaptación de los grupos criminales que usan drones en la frontera.

“A medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros estamos un paso adelante”, escribió en X.

El diplomático subrayó que la operación mexicana unió a ambos países “para detectar y neutralizar drones utilizados por criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas a lo largo de nuestra frontera compartida”.

As criminal organizations adapt, we stay one step ahead. Operation High Eagle brings the United States and Mexico together to detect and disable drones used by criminals to support drug and human trafficking along our shared border. Through technology, innovation, and… https://t.co/CjGItunSBa — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 10, 2026

El uso de drones en la frontera con México

El pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) anunció el despliegue de alrededor de 800 militares como parte de la Operación Antidrones “Águila Alta”.

Dichos elementos fueron distribuidos en la franja fronteriza entre México y EE. UU., donde se ha reportado públicamente la presencia de estos dispositivos desde hace meses.

La operación se concentra en una franja de 5 kilómetros, tomando como punto central la zona de Mesa de Otay.

México cubre un área de 500 metros de profundidad, mientras que autoridades de EE. UU. realizan acciones similares del otro lado de la frontera.

Los militares mexicanos desplegados cuentan equipos antidrones semifijos y móviles, con capacidad para inhibir drones en un radio de hasta 3 kilómetros en la frontera con EE. UU.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que el operativo no había dado resultados; no obstante, tendrían una reunión con autoridades estadounidenses para recabar más información.

Además, precisó que no han detectado un incremento en el uso de drones del lado mexicano. Según su información, grupos criminales usan estos dispositivos para el tráfico ilegal de migrantes.

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