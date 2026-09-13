Irán culpa a EE. UU. tras ataque letal a buque mercante en el estrecho de Ormuz

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Mercante en Ormuz. Foto: AFP

Un mercante fue alcanzado por un ataque este domingo cerca de la isla de Qeshm, Irán, en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. El incidente dejó al menos una persona muerta y tres heridas, según autoridades iraníes.

El gobernador de Qeshm, Amir Teimuri, responsabilizó directamente al Ejército de Estados Unidos y calificó al presunto atacante como el “enemigo terrorista”. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 horas, tiempo local, entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz.

Irán acusa a Estados Unidos por ataque a mercante

De acuerdo con la televisión pública iraní IRIB, el buque se encontraba navegando en la zona cuando fue alcanzado por el ataque.

Las autoridades de Irán señalaron a Estados Unidos como responsable, aunque hasta el momento no se ha informado de manera independiente sobre la identidad del proyectil ni sobre las circunstancias exactas de la agresión.

El incidente ocurrió horas después de que el Centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO) reportara que un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz había sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido.

UKMTO pide extremar precauciones en Ormuz

El organismo, vinculado a la Armada británica, recomendó a las embarcaciones que operan en la zona extremar las medidas de precaución. También pidió informar sobre cualquier comportamiento o actividad considerada sospechosa mientras las autoridades investigan el incidente.

Por ahora, no se ha confirmado si el ataque denunciado por Irán contra el mercante está relacionado con el proyectil reportado por Reino Unido.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El incidente ocurre en medio de una escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que ha afectado también al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según la información difundida, Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes en torno a esta vía estratégica y ha realizado ataques contra diversos buques iraníes. Teherán, por su parte, ha respondido con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, además de limitar el tráfico marítimo por el estrecho.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del proyectil y establecer si existe relación entre los incidentes reportados.

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