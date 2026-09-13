Xi Jinping condena “confrontación de bloques” y el bloqueo de chips para IA durante la Cumbre de los BRICS

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Foto: Reuters

El presidente de China, Xi Jinping, instó este sábado a los países miembro de los BRICS a promover la innovación tecnológica y la transformación industrial, con especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), a la vez que criticó la idea de impedir el acceso chino a la cadena de suministros de chips para reducir su avance, reiterada hoy por el CEO de Anthropic, Dario Amodei.

Asimismo, llamó a los 10 miembros restantes de los países en desarrollo de las BRICS a asumir un papel de liderazgo ante las transformaciones del escenario internacional y a impulsar una cooperación más estrecha en innovación, paz, intercambio entre civilizaciones y gobernanza global.

Apuesta por la Inteligencia Artificial

Como primera prioridad, Xi situó la innovación tecnológica y la transformación industrial, con especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Defendió que los BRICS deben reforzar su cooperación en este ámbito mediante el código abierto, la transparencia, la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Además, mencionó los esfuerzos de China con otros países para promover una organización internacional de cooperación en inteligencia artificial y centros destinados a facilitar la aplicación de esta tecnología, especialmente en los países del Sur Global.

En este sentido, propuso una iniciativa de los BRICS centrada en una nueva industrialización impulsada por la IA, con el objetivo de ampliar la cooperación en investigación y desarrollo, aplicaciones tecnológicas y cadenas industriales de suministro.

El líder chino también cargó contra las estrategias destinadas a restringir la interdependencia económica y tecnológica. “Los hechos demostrarán que la desvinculación y la interrupción de las cadenas de suministro no frenarán nuestro proceso de desarrollo, y que defender la mentalidad de “patio pequeño, valla alta” solo nos encerrará y dividirá al mundo”, afirmó.

¿De qué más habló Xi Jiping en su discurso en la cumbre de BRICS?

Durante su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, Xi reivindicó las dos décadas de cooperación del grupo y defendió que el bloque debe situarse “del lado correcto de la historia” para contribuir a configurar un orden internacional más justo y equitativo.

Asimismo, destacó que los BRICS se han consolidado durante estos 20 años como una de las principales plataformas de cooperación para los mercados emergentes y los países en desarrollo. A su juicio, el grupo ha demostrado su capacidad para afrontar conjuntamente crisis financieras, la pandemia de COVID-19, el cambio climático y otros desafíos internacionales.

Xi señaló además que la expansión de los BRICS y el desarrollo de mecanismos de cooperación en áreas como el comercio, las inversiones, las finanzas y la tecnología han situado al bloque en una nueva fase, caracterizada por una cooperación “de alta calidad”.

El presidente chino enmarcó esta evolución en un escenario internacional marcado por profundas transformaciones, con un reciente peso del denominado Sur Global y un notable avance de la multipolaridad, pero también por el auge del unilateralismo y la política de poder. En este contexto advirtió de un deterioro de los mecanismos internacionales para afrontar los déficits de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza.

Frente a esta situación, defendió las iniciativas impulsadas por China en materia de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza global, y reclamó que los BRICS desempeñen un papel pionero en la construcción de “una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”.

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