Francia aprueba prohibir redes sociales a menores de 15 años

Durante el lunes, la Asamblea Nacional en Francia aprobó, con amplia mayoría, un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Respaldado por Emmanuel Macron, presidente francés, se espera que el proyecto entre en vigor en septiembre de este 2026.

Por medio de su cuenta de X, Emmanuel Macron calificó la decisión como un paso importante, el cual consideró esencial y lo que los “científicos recomiendan”. Por ello, solicitó que se active el procedimiento acelerado, el cual permite una adopción más rápida en caso de desacuerdo entre ambas cámaras.

Para garantizar que esta prohibición sea efectiva desde el inicio del próximo año académico, he pedido al Gobierno que active el procedimiento acelerado. Porque el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas. Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación inquieta, sino una generación que crea en Francia, en la República y en sus valores.

La propuesta cuenta con 116 votos a favor, otorgados en su mayoría por el Ejecutivo, ultraderechistas, demócratas, comunistas e independientes. Asimismo, 23 personas votaron en contra, en su mayoría por grupos izquierdistas, de acuerdo con la emisora pública franceinfo.

Propuesta incluye segunda enmienda, ahora contra las redes sociales

La diputada socialista Ayda Hadizadeh propuso una enmienda que estipula que los proveedores de las redes sociales “deben garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva”. Además, prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan ser perjudiciales para la salud física o mental.

A lo largo de este martes, los parlamentarios continuarán con el debate, en el que abordarán asuntos como la prohibición de los teléfonos celulares en los institutos de educación secundaria. Esta enmienda ocurre en etapas formativas previas, por lo que buscan ampliarla

Francia se convertiría en el segundo país en prohibir redes a menores

De ser aprobado, el proyecto pasará al Senado en febrero. Posteriormente, de ser aprobado definitivamente, Francia se estaría convirtiendo en el primer país europeo y segundo a nivel mundial en prohibir el acceso de redes sociales a menores de edad. Así, los franceses acompañarían a Australia con esta restricción, quienes mantienen un bloqueo a menores de 16 años.

