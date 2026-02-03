Irán anuncia disposición a negociar con Trump tras presión regional
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este martes que ha dado instrucciones para iniciar “una negociación justa y equitativa” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en respuesta a las solicitudes de gobiernos amigos de Teherán a nivel regional. La medida busca abrir un canal de diálogo en medio de las tensiones por el programa nuclear iraní.
Pezeshkian explicó que instruyó a su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, para que se entablen conversaciones “si existe un entorno propicio, libre de amenazas y expectativas irrazonables, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia”.
Irán dispuesto a diálogo con Trump bajo condiciones de seguridad
El anuncio se produce tras semanas de intensas presiones por parte de Estados Unidos, que ha enviado múltiples buques de guerra a la región. Algunos de ellos, en maniobras conjuntas con Israel, para forzar una negociación sobre el programa nuclear iraní.
En paralelo, Araqchi mantuvo reuniones con ministros de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía para abordar las amenazas estadounidenses y establecer un marco seguro para reiniciar contactos. Además, realizó la semana pasada una visita oficial a Ankara para coordinar esfuerzos diplomáticos regionales.
Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Jordania han prometido a Teherán que no permitirán el uso de su territorio para hipotéticos ataques contra Irán. La medida busca ofrecer garantías de seguridad y confianza para que las negociaciones puedan avanzar sin riesgos militares inmediatos.
El anuncio de Pezeshkian marca un posible inicio de acercamiento entre Irán y Estados Unidos, condicionado a seguridad, entorno propicio y coordinación con aliados regionales, en un momento de alta tensión geopolítica en Medio Oriente.
