Insólito: fuegos artificiales golpean avión en pleno aterrizaje en EE. UU.

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Foto: AFP/Archivo

Un avión de Delta Air Lines fue alcanzado por fuegos artificiales mientras descendía para aterrizar en Chicago, durante las celebraciones del día de la independencia de Estados Unidos. Pese al impacto, la aeronave aterrizó sin incidentes y no se reportaron personas lesionadas.

Avión de Delta es impactado antes de aterrizar en Chicago

De acuerdo con la información de medios locales, un proyectil de fuegos artificiales impactó con el vuelo 1076 de Delta Air Lines antes de que aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Midway. La aeronave salió de la ciudad de Atlanta con destino hacia Chicago.

La prensa añade que el accidente ocurrió cuando se encontraba a 200 pies de altura, preparando el aterrizaje en la pista.

Los reportes mencionan que el avión aterrizó sin mayores inconvenientes y no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Por medidas de seguridad se realizaron inspecciones adicionales para verificar que la nave se encontrara en buen estado.

El piloto del vuelo 1076 comentó a los controladores que la aeronave fue impactada antes de aterrizar y esperaba que se tratara de un mortero, pero definitivamente sintió un gran estruendo.

Here is the cockpit audio of the incident with the Delta flight being hit by a firework on approach at Chicago’s Midway Airport… pic.twitter.com/NKQqjggdwn — Marcus Leshock (@marcusleshock) July 5, 2026

Avión se estrella en el East River de Nueva York

Un día después de los festejos del 4 de julio en Estados Unidos se presentó otro accidente aéreo en territorio estadounidense. Un avioneta con 6 pasajeros y 2 pilotos se estrelló en el East River, en Nueva York. Los víctimas fueron desalojadas a salvo y no hubo heridos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó a través de redes sociales que el piloto de una aeronave Kodiak 100 realizó un aterrizaje forzoso en el Easte River, cerca de Brooklyn. También comentó que tráfico aereo no estaba brindando servicio al momento del accidente y se está investigando al respecto.

The pilot of a Kodiak 100 seaplane made a hard landing today in the East River near Brooklyn, New York, at about noon local time, causing a wing strut to snap. Air traffic control was not providing services to the aircraft. The FAA will investigate. https://t.co/oEuuTipxi1 — The FAA ✈️ (@FAANews) July 5, 2026

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