Estados Unidos conmemora su 250 aniversario en una intensa ola de calor

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En Washington se pronosticó una sensación de 43 grados. Foto: Reuters.

Estados Unidos continuará con los festejos por su 250 aniversario este sábado 4 de julio, pese a la ola de calor y en un momento donde el gobierno de Donald Trump ha intensificado sus críticas contra la oposición.

Este sábado, es la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de la Corona británica, firmada en 1776 en Filadelfia.

Sin embargo, Estados Unidos enfrenta una extrema ola de calor en el este del país, en un momento donde también se está disputando el Mundial 2026.

Tan solo en Nueva York, hubo una sensación térmica de hasta 41 grados durante la tarde. De igual forma, en Washington se pronosticaban más de 38 grados y una sensación térmica de alrededor de 43 grados por la humedad. Por estos motivos, se canceló el tradicional desfile del 4 de julio en la capital.

Donald Trump mantiene festejos del 4 de julio

Pese a la ola de calor en Estados Unidos, se tiene previsto que Donald Trump continúe con su agenda durante la noche de este sábado.

Encabezará un mitin político en la explanada del National Mall, donde habrá un espectáculo de fuegos artificiales. El propio presidente aseguró que sería uno de los mítines más grandes, en semanas previas.

“Va a hacer aproximadamente 107 grados (Fahrenheit, 41 ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, dijo Donald Trump desde el 1 de julio.

Asimismo, aseguró que habrá vuelos de exhibición y bandas militares que interpretarán música patriótica y clásicos estadounidenses, “así como mi lista de reproducción”.

JD Vance arremete contra críticos en el 250 aniversario de Estados Unidos

En un largo discurso pronunciado en Nueva York por la fiesta nacional, el vicepresidente JD Vance arremetió contra quienes critican las “imperfecciones” de Estados Unidos.

“Hoy escucharán algunas voces, pocas pero muy estridentes, expresarse de manera obsesiva no sobre la grandeza de nuestra nación, sino sobre sus imperfecciones”, declaró desde la cubierta del buque de guerra estadounidense USS Kearsarge.

“Hablarán de los pecados de Estados Unidos con la ira y el fervor de un predicador vehemente, pero sin rastro alguno de la gracia ni del perdón presentes en la fe cristiana”, indicó el vicepresidente, según la AFP.

De igual forma, JD Vance afirmó que los críticos “no comprenden la esencia de Estados Unidos”.

Donald Trump arremete contra la izquierda ante baja popularidad

Un día antes del aniversario 250 de Estados Unidos, Donald Trump dio un discurso ante las estatuas de sus predecesores en el monumento del Monte Rushmore, en Dakota del Sur.

Ante las esculturas de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, el mandatario republicano resaltó el valor estadounidense, elogiando a los líderes del pasado.

Afirmó que la identidad del país enfrenta un “ataque renovado” de “radicales y extremistas internos”, resaltando que existe un “resurgimiento de la amenaza comunista”.

De igual forma, resaltó que hay intentos por “cambiar el espíritu estadounidense hasta hacerlo desaparecer”.

Donald Trump ha retomado esta confrontación discursiva tras las victorias de los demócratas en las elecciones primarias.

Además, el mandatario enfrenta una baja popularidad incluso dentro de los republicanos por acciones como la guerra contra Irán, lo que genera temor de cara a las elecciones intermedias de noviembre.