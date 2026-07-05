Tiroteo en Coney Island, EE. UU., deja ocho heridos, entre ellos cuatro niños

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Tiroteo en Coney Island. Foto: Getty

Al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, tras un tiroteo registrado la noche del sábado en Coney Island, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Las autoridades mantienen una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

El incidente se registró alrededor de las 22:30 horas, cerca del parque de atracciones de Coney Island, una de las zonas más concurridas durante las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

Members of the NYPD Crime Scene Unit collected evidence, marked shell casings with evidence markers and worked the scene where eight people were shot in a mass shooting in Coney Island, Brooklyn, New York, United States on July 4, 2026. After 10:00 PM police officers responded to… pic.twitter.com/Nm49vyiQXT — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) July 5, 2026

Tiroteo en Coney Island deja una mujer en estado crítico

De acuerdo con la policía, entre las víctimas se encuentran:

Un hombre de 37 años .

. Un hombre de 33 años .

. Una mujer de 25 años .

. Una mujer de 21 años .

. Un adolescente de 14 años .

. Un niño de 12 años .

. Un niño de 7 años .

. Un niño de 6 años.

Las autoridades informaron que la mujer de 21 años permanece en estado crítico, mientras que el resto de los heridos fueron estabilizados y reciben atención médica.

Policía de Nueva York investiga el ataque

La NYPD informó que recuperó un arma de fuego en el lugar donde ocurrió el tiroteo. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el caso.

Los agentes continúan recopilando evidencias y entrevistando a posibles testigos para determinar las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

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