FUERTE VIDEO: entrenaba en el gym y lo asesinan a tiros en Costa Rica

Hombre ingresa a gimnasio y mata a tiros a cliente en Costa Rica. Foto: Uno TV

Un ataque armado se registró en Cartago, Costa Rica, al interior de un gimnasio donde un hombre fue asesinado a plena luz del día mientras realizaba ejercicio.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción :

Atacante ingresó directamente contra la víctima

De acuerdo con reportes de medios locales y videos que circulan en redes sociales, el agresor ingresó al establecimiento portando un casco de motocicleta, se dirigió de forma directa hacia la víctima y abrió fuego sin mediar palabra.

Testigos señalaron que el atacante disparó en al menos siete ocasiones, hiriendo al hombre en rostro, espalda y cuello, lo que provocó su muerte en el lugar.

Pánico entre clientes tras las detonaciones

Las personas que se encontraban dentro del gimnasio no advirtieron la presencia del atacante al momento de su ingreso. Fue hasta que se escucharon las detonaciones cuando los usuarios huyeron del lugar, buscando resguardarse ante la agresión armada.

En las imágenes se observa cómo, tras los disparos, el hombre cae sobre el tapiz del gimnasio, mientras el agresor abandona el sitio de inmediato.

Autoridades investigan el homicidio

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad del agresor. El caso es investigado como un homicidio doloso, y se analizan las grabaciones de seguridad para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

