La Habana, Cuba. Foto: AFP

El periodista cubano exiliado Carlos Cabrera Pérez advirtió que Cuba enfrenta desde 2019 una crisis política y energética, causada por errores del gobierno y el cerco petrolero de Estados Unidos, que hoy afecta a millones de cubanos.

Según Cabrera, en entrevista en A las Nueve en Uno, el embargo estadounidense no afecta alimentos ni medicamentos. Señaló que actualmente Cuba importa productos como pollo y prótesis desde empresas estadounidenses.

Sobre la crisis turística, el periodista señaló que se originó por decisiones internas, como el aumento del 30 % en las tarifas hoteleras durante el gobierno de Obama, pese a las advertencias de turoperadores internacionales.

Por otro lado, está el deterioro del sistema eléctrico, con apagones que podrían afectar hasta el 64% de la isla, debido a la destrucción de plantas termoeléctricas de distintos orígenes y la falta de inversión en nuevas instalaciones.

Cabrera recordó que Rusia ofreció un crédito de 200 millones de dólares para una nueva planta, pero la aportación cubana nunca llegó, ya que los recursos se desviaron a proyectos militares y hoteles de lujo.

Finalmente, Cabrera señaló que la presión petrolera responde a una operación geopolítica entre Vladimir Putin y Donald Trump.

El comunicador llamó a reflexionar sobre el impacto de las sanciones frente a los errores del régimen y abogó por una transición pacífica hacia un escenario democrático donde la discrepancia política no genere persecución.

