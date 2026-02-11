Terror en escuela de Tailandia: hombre armado toma rehenes y deja heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Un hombre armado irrumpió en una escuela del sur de Tailandia y tomó rehenes la mañana del miércoles 11 de febrero, en un hecho que dejó al menos dos personas heridas y que terminó con el agresor detenido por la policía.

De acuerdo con información confirmada por Reuters, todas las personas retenidas como rehenes fueron liberadas tras la intervención de las autoridades.

¿Qué ocurrió en la escuela de Hat Yai?

El incidente ocurrió en la escuela Patongprathankiriwat, ubicada en el distrito de Hat Yai, provincia de Songkhla.

Según informó la administración provincial en redes sociales, un hombre de 18 años ingresó al plantel la mañana del miércoles con un arma.

Videos difundidos muestran a policías armados irrumpiendo en la escuela mientras estudiantes corren escaleras abajo en medio de la emergencia. En otra grabación se observa a agentes trasladando a un rehén hacia una ambulancia tras la detención del sospechoso.

Hay dos personas heridas

Un estudiante y un profesor resultaron heridos durante el incidente, según confirmó un oficial de policía a Reuters. No se detalló la gravedad de las lesiones.

Las autoridades lograron detener al agresor y liberar a todos los rehenes.

Reuters confirmó autenticidad de los videos

Reuters verificó la ubicación de los edificios escolares, el patio y el trazado de la calle visibles en los videos, que coinciden con imágenes de archivo y satelitales de la zona.

Asimismo, la fecha de grabación fue confirmada mediante informes oficiales y reportes de medios de comunicación, que señalaron que el ataque ocurrió el miércoles 11 de febrero.

Violencia armada en Tailandia

La violencia y la posesión de armas de fuego son comunes en Tailandia. En 2022, un expolicía mató a 36 personas, incluidos 22 niños, en un ataque con arma blanca en una guardería en el este del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.