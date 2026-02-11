Policía reporta al menos 10 muertos tras tiroteo en remota zona de Canadá

GENERANDO AUDIO...

Tiroteo en una escuela de Canadá. FOTO: Getty

Al menos, 10 personas murieron el martes en una remota área del oeste de Canadá, incluyendo siete que fueron abatidas en una escuela secundaria y otras dos encontradas muertas en una vivienda, dijo la policía federal.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que el incidente involucró a un “tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge” en la provincia de Columbia Británica y que “un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto por lo que parece ser una herida autoinflingida”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el martes estar “devastado” por el “horroroso” tiroteo en el que murieron 10 personas

“Mis oraciones y más profundas condolencias para todas las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos por estos horrorosos actos de violencia”, escribió Carney una publicación en redes sociales.

El tirador pudo haber sido una mujer

La “alerta de tirador activo” oficial publicada en Columbia Británica describió al sospechoso como una mujer con un vestido y con cabello castaño. Información que debe confirmarse.

La o el presunto tirador también fue encontrado muerto por lo que parece ser una lesión autoinfligida, dijo la policía, y agregó que no creía que hubiera más sospechosos o una amenaza para el público.

¿Dónde está Tumbler Ridge?

Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de alrededor de 2 mil 400 personas.

Se encuentra en las estribaciones de las Montañas Rocosas en el norte de la Columbia Británica, aproximadamente 1.155 km (717 millas) al noreste de Vancouver.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.