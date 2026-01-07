Fuerzas de EE.UU. buscan apoderarse de petrolero ruso en el Atlántico Norte

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP (Ilustrativa)

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizan una operación en el Atlántico Norte para tomar control de un petrolero con bandera rusa, que es seguido por Washington desde hace varios días, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

La maniobra ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática y horas después de que trascendiera que Rusia habría enviado al menos un submarino para escoltar a la embarcación, la cual oficialmente se encuentra sin carga.

Buque evadió bloqueo cerca de Venezuela

El petrolero, identificado inicialmente como Bella 1, es vigilado por autoridades estadounidenses desde que evadió un bloqueo parcial frente a las costas de Venezuela y logró frustrar un intento de abordaje de la Guardia Costera de EE.UU. el pasado 21 de diciembre.

Durante su trayecto, el buque cambió de nombre a “Marinera” y comenzó a enarbolar bandera rusa, en plena navegación por aguas internacionales.

Ubicación y seguimiento del petrolero

De acuerdo con datos de seguimiento marítimo, el petrolero se ubicaba la mañana de este miércoles dentro de la zona económica exclusiva de Islandia, tras completar una larga travesía por el océano Atlántico.

Contexto: bloqueo naval y sanciones

A finales de diciembre, Estados Unidos anunció un bloqueo naval alrededor de Venezuela, enfocado en embarcaciones vinculadas al transporte de petróleo sancionado por el Departamento del Tesoro.

Desde entonces, Washington ya ha incautado al menos dos petroleros, bajo la sospecha de que trasladaban crudo venezolano sujeto a sanciones internacionales.

La actual operación en el Atlántico Norte se da en ese mismo marco y eleva la tensión entre Estados Unidos y Rusia, en medio de un escenario geopolítico marcado por conflictos energéticos y disputas sobre el control del transporte de petróleo.

