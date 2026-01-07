Ante amenazas de EE. UU. sobre Groenlandia, Francia trabaja en plan con aliados europeos

GENERANDO AUDIO...

Francia y aliados se preparan ante amenazas de Trump sobre Groenlandia. Foto: Getty

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, mencionó que Francia está elaborando un plan sobre cómo responder si Estados Unidos actúa en su amenaza de controlar Groenlandia.

“Queremos actuar, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos“, dijo en la radio France Inter, refiriéndose a Alemania y a Polonia.

Además de líderes europeos, Canadá también se ha sumado a los apoyos a favor de Groenlandia, afirmando que la isla ártica pertenece a su pueblo, esto luego de las amenazas de Donald Trump.

Trump retomó sus amenazas por tomar Groenlandia

Desde el 2019, en su primer mandato al frente de los Estados Unidos, Donald Trump expresó su idea por apropiarse de la isla ártica, al ser clave en la estrategia militar estadounidense.

Asimismo, este martes, la Casa Blanca recalcó que Trump estaba analizando diversas opciones para adquirir Groenlandia, admitiendo posible uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Groenlandia exigió a Trump parar sus amenazas

A inicios de semana, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, a través de su cuenta de Facebook, mandó un certero mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a mandar amenazas de anexión contra la isla ártica. “Groenlandia es nuestro hogar y nuestro territorio. Y así sigue siendo.”

