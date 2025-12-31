GENERANDO AUDIO...

El jefe de las Fuerzas de Misiles de Defensa Aérea de Rusia, Alexander Romanenkov, informó que fue derribado un dron ucraniano en las inmediaciones de una residencia del presidente Vladimir Putin, en un hecho que no dejó personas heridas ni daños materiales.

Tras el incidente, autoridades rusas difundieron imágenes y un video en los que se observa a un elemento del Ejército mostrando los restos del dron presuntamente derribado.

Rusia califica el hecho como un acto terrorista

El Gobierno ruso consideró el incidente como un acto terrorista y señaló que el ataque tenía un carácter personal contra el presidente Vladimir Putin.

Aunque el saldo fue blanco, Rusia advirtió que podría endurecer su postura en las negociaciones para poner fin al conflicto con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la operación habría sido dirigida y cuidadosamente planificada.

Ucrania rechaza las acusaciones

El mandatario Voldomir Zelensky negó las acusaciones hechas por Rusia y calificaron los señalamientos como inventados.

Además, acusó a Moscú de intentar obstaculizar los esfuerzos para un acuerdo de paz y exigieron que Rusia presente pruebas concretas del presunto ataque.

Altos mandos rusos explican el derribo del dron

El Ministerio de Defensa ruso difundió un video en el que aparece el general de división Alexander Romanenkov, quien explicó cómo Moscú cree que se realizó el ataque.

De acuerdo con Romanenkov, 91 drones habrían sido lanzados desde las regiones ucranianas de Sumy y Chernígov, en un ataque que calificó como minuciosamente planificado. Según la versión oficial rusa, las defensas aéreas interceptaron todos los drones, sin que se registraran daños ni personas lesionadas.

