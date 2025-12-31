Empiezan los festejos por el Año Nuevo 2026; esto marcó el 2025

GENERANDO AUDIO...

En Sídney realizaron un minuto de silencio por masacre. Foto: AFP.

Este miércoles iniciaron las primeras celebraciones del Año Nuevo 2026 en los países del Pacífico, despidiéndose de un año donde destacaron las políticas de Donald Trump sobre migración, aranceles y narcotráfico.

Países como Kiribati y Samoa, ubicados en Oceanía, dieron ya el brindis por el 2026. También Nueva Zelanda, cuya capital, Wellington, recibió el año con fuegos artificiales.

Por su parte, la ciudad de Sídney, en Australia, festejó el Año Nuevo con la asistencia de miles de personas que apreciaron los fuegos artificiales desde el puerto.

Una hora antes, realizaron un minuto de silencio por el asesinato de 15 personas en la playa de Bondi, calificada como la masacre del país en tres décadas, según AFP.

“Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo a AFP una turista inglesa.

De igual forma, en la playa brasileña de Copacabana, en Río de Janeiro, celebrará la fiesta más grande “del planeta” para este Año Nuevo 2026. Las autoridades esperaban el arribo de 2.5 millones de personas. Un día antes, recibió el Récord Guinness por la edición del 31 de diciembre del 2024.

Los festejos continuarán este día en Nueva York y en Escocia, con el festival Hogmanay. Por su parte, la Ciudad de México (CDMX) celebrará la “fiesta electrónica más grande del mundo” en Paseo de la Reforma, en medio de una incertidumbre por la situación económica.

“La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas”, declaró un habitante a AFP.

Lo más importante del 2025

El 2025 se destacó por el auge de las muñecas Labubu, por el robo de joyas del Louvre, en París, así como el regreso del grupo de K-pop BTS.

A ello se suman las muertes de la zoóloga británica Jane Goodall; del papa Francisco y el activista de ultraderecha, Charlie Kirk.

Pero uno de los protagonistas más importantes del 2025 fue Donald Trump. Asumió por segunda vez como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del 2025.

El mandatario se destacó por las imposiciones de aranceles a países como China y México y por clasificar al narcotráfico como terrorismo. Eso ha derivado en una creciente tensión con Venezuela, por ataques a lanchas y el bloqueo de buques petroleros.

A su vez, intensificó la estigmatización contra las y los migrantes, lo que derivó en protestas en Los Ángeles durante el mes de junio, por las redadas del (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En su plataforma Truth Social, Donald Trump destacó a la economía norteamericana en su mensaje de feliz Año Nuevo.

De igual forma, se cumplieron dos años de genocidio en Gaza. En octubre se acordó un alto al fuego, aunque el ejército israelí sigue asesinando a pobladores palestinos, según medios de comunicación internacionales.

También prevalece la guerra entre Rusa y Ucrania, con la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos.

