España da golpe al Cártel de Sinaloa. Foto: Pexels

La Policía Nacional española, en colaboración con la DEA, dio por desmantelada una organización criminal hispano-mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa, considerada el principal punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa, tras la segunda fase de la Operación Saga, que dejó nueve personas detenidas y múltiples aseguramientos.

Las autoridades informaron que se trata de la segunda parte de la Operación Saga, una investigación iniciada en 2023 y que culminó en mayo de 2024 con el desmantelamiento de la infraestructura del Cártel de Sinaloa en España y la intervención de 1,800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor incautación registrada en Europa.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, logrando desarticular el principal punto de suministro de drogas de síntesis enviado a territorio europeo.

Operación Saga y la mayor red de metanfetamina en Europa

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y permitió identificar una estructura criminal que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante, con conexiones logísticas internacionales.

La primera fase de la operación, desarrollada en 2023, derivó en la incautación de 1,800 kilos de metanfetamina, considerada la segunda mayor aprehensión de esta droga en Europa, lo que permitió desmantelar el núcleo principal de la organización.

Tras ese golpe, los agentes detectaron que nuevos miembros de la red, asentados tanto en España como en México, intentaban reorganizarse económicamente para mantener la actividad criminal.

Metanfetamina oculta en una estatua con destino a Tenerife

Como resultado del seguimiento, en julio de 2024, los investigadores detectaron un nuevo intento de envío de 40 kilos de metanfetamina, ocultos en la base de una estatua de más de metro y medio de altura con destino a Tenerife.

La intervención permitió el arresto inmediato del receptor, identificado como un histórico narcotraficante de la isla, frustrando la reactivación del suministro de drogas de síntesis en la región.

Oculto en un piso de Madrid a cambio de 2,500 euros mensuales

De forma paralela, en el mes de septiembre, los agentes localizaron a un miembro del Cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un piso de Madrid, del que apenas salía.

De acuerdo con la investigación, recibía un pago de 2 mil 500 euros mensuales a cambio de su silencio, ya que había participado en la introducción y custodia de los mil 800 kilos de metanfetamina intervenidos en Alicante durante la primera fase de la Operación Saga.

Envíos de droga a Finlandia

Las pesquisas también permitieron interceptar un envío de 38 kilogramos de marihuana con destino a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana finlandesa, se logró detener al receptor, quien se había desplazado exclusivamente a ese país para hacerse cargo del estupefaciente.

Empresa de mármol y casi 3 millones de euros ocultos

Entre los detenidos se encuentra el propietario de una empresa de mármol, utilizada como fachada legal para introducir la droga oculta en piedras importadas desde México.

Durante el registro de una de sus naves industriales, los agentes localizaron cerca de 3 millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo, lo que reforzó las acusaciones por blanqueo de capitales.

Asimismo, fue detenido el líder de la red de narcotransportistas, encargado de coordinar las operativas entre Dubái y México, así como la logística del resto de la organización criminal.

Registros en cuatro ciudades y bienes asegurados

Durante los operativos se realizaron registros en siete domicilios, ubicados en:

Valencia (2)

Alicante (3)

Málaga (1)

Madrid (1)

En estos cateos se aseguraron:

Siete relojes de lujo

Siete teléfonos móviles

Dispositivos de geolocalización

Diversa munición

La Operación Saga concluyó con la detención de nueve personas, de las cuales tres ingresaron en prisión, y con la desarticulación total de este entramado criminal, considerado por los investigadores como el más potente de Europa en el tráfico de drogas de síntesis.