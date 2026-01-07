Protestas en Irán han dejado al menos 36 muertos en diez días: ONG

GENERANDO AUDIO...

36 muertos en Irán en diez días de protestas. Foto: AFP

Organizaciones de Derechos Humanos reportan que al menos 36 personas han muerto desde que iniciaron las protestas por la crisis energética y económica en Irán. Los informes detallan que entre los fallecidos figuran dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Asimismo, la asociación HRANA, con sede en Estados Unidos, confirma que las autoridades han realizado al menos 2,076 detenciones.

Según los reportes, 92 localidades de 27 provincias fueron blancos de concentraciones, donde la violencia de las fuerzas de seguridad se ha extendido a hospitales y centros de salud. Inclusive, algunas instalaciones han sido intervenidas.

De igual forma, en Teherán, capital de Israel, un hospital fue objetivo de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas policiales. El ataque planeaba dispersar multitudes congregadas; sin embargo, estas se desviaron al hospital.

¿Por qué protestan en Israel?

La caída del poder adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes originó estas movilizaciones. La crisis ocurre en un contexto de crecientes presiones y sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

Washington y su aliado, Israel, han señalado nuevamente el programa nuclear iraní como un punto de conflicto. Este clima de tensión se suma a los ataques ocurridos el pasado junio, los cuales afectaron la estabilidad de la región.

