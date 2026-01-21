Protestas en Groenlandia escalan: de marchas a mofas contra Trump y hábitos estadounidenses

GENERANDO AUDIO...

Groenlandeses hacen mofa de Trump. AFP/Reuters

Tras las reiteradas amenazas de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos (EE. UU.), sobre tomar el control de Groenlandia, habitantes de esta isla autónoma han comenzado a manifestarse no sólo con protestas en las calles, sino también mediante burlas en redes sociales y nuevos símbolos de rechazo dirigidos a Washington.

Usuarios en Groenlandia han difundido videos en plataformas como TikTok, donde recurren a la sátira para responder a los dichos del mandatario estadounidense. En varios de estos contenidos, personas aparecen actuando como si estuvieran bajo los efectos de drogas, en referencia a un problema social asociado al consumo de estupefacientes en Estados Unidos, según se observa en las grabaciones compartidas.

Burlas en redes sociales tras amenazas de Trump

Las publicaciones han ganado visibilidad como una forma alternativa de protesta frente a las declaraciones de Donald Trump, quien ha reiterado su interés en que Estados Unidos asuma el control de Groenlandia. Además de las manifestaciones públicas, las redes sociales se han convertido en un espacio donde usuarios groenlandeses expresan su inconformidad mediante el humor y la parodia.

Los videos, de corta duración, muestran representaciones exageradas y comentarios irónicos, lo que ha generado interacción tanto de usuarios locales como internacionales. Este tipo de contenido se suma a las acciones colectivas que han surgido en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense.

Gorras “Make America Go Away”, nuevo símbolo de protesta

De forma paralela, en Nuuk, capital de Groenlandia, ha comenzado a observarse un nuevo símbolo de protesta: gorras rojas con el lema “Make America Go Away”. El diseño recuerda a las gorras utilizadas por el movimiento político de Donald Trump, cuyo eslogan es “Make America Great Again”, aunque con un mensaje opuesto.

Gorras antitrump en Groenlandia. Foto: Reuters

Estas gorras han llamado la atención no sólo por su similitud visual con las utilizadas por simpatizantes del presidente de EE. UU., sino también porque, de manera paradójica, la mayoría de quienes las han adquirido son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con la información disponible.

Preocupación en Groenlandia por declaraciones de Trump

La campaña de las gorras surgió en Groenlandia, donde ha crecido la preocupación tras las amenazas de Donald Trump de tomar el control de la isla. Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, y las declaraciones del mandatario estadounidense han generado reacciones tanto políticas como sociales.

Las acciones vistas en redes sociales y en las calles de Nuuk reflejan el clima de inconformidad que se ha extendido entre algunos sectores de la población, quienes han optado por expresar su postura mediante protestas tradicionales y expresiones satíricas.

Protestas y expresiones simbólicas en la capital

En la capital groenlandesa, las gorras rojas se han vuelto cada vez más visibles como parte de estas expresiones. Su uso se suma a las marchas y a la actividad en plataformas digitales, donde los mensajes críticos hacia Estados Unidos y su presidente han circulado de forma constante en los últimos días.

Las reacciones registradas muestran cómo la discusión sobre el futuro de Groenlandia y las declaraciones de Donald Trump han trascendido el ámbito político para instalarse también en el terreno social y cultural, tanto en espacios públicos como en entornos digitales.

