Guatemala decreta estado de sitio tras ataques armados y motines en cárceles

Guatemala atraviesa una grave crisis de seguridad luego de un fin de semana marcado por ataques armados simultáneos, motines en cárceles y la muerte de elementos de la Policía Nacional Civil. Ante este escenario, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, medida que fue ratificada por el Congreso.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, el periodista guatemalteco Alberto Toro explicó que se registraron 3 ataques armados coordinados contra dependencias policiales en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y en el departamento de Retalhuleu. “Fueron ataques armados simultáneos, a la misma hora”, dijo.

