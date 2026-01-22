A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 22 de enero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ México envió a Cuba 17 mil millones de barriles de petróleo de mayo a noviembre de 2025
✔️ SCJN atrae el caso de Mario Aburto, el asesino de Colosio
✔️ Operativo fallido en Michoacán para detener a “El Botox”
✔️ Trump asegura en Davos que atacará a los Cárteles de la Droga
✔️ Trump se echa para atrás con aranceles por caso Groenlandia