A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 22 de enero de 2026

| 06:29 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ México envió a Cuba 17 mil millones de barriles de petróleo de mayo a noviembre de 2025

✔️ SCJN atrae el caso de Mario Aburto, el asesino de Colosio

✔️ Operativo fallido en Michoacán para detener a “El Botox”

✔️ Trump asegura en Davos que atacará a los Cárteles de la Droga

✔️ Trump se echa para atrás con aranceles por caso Groenlandia

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

