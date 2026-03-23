Guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensifica y no se ve un final cercano

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La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa escalando y no se vislumbra un final cercano, de acuerdo con la opinión de la internacionalista Aribel Contreras, quien explica el impacto geopolítico, económico y militar del conflicto en Medio Oriente.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en A las Nueve en Uno, la experta señala que el conflicto ya entró en su cuarta semana y que, contrario a lo que se había anticipado, no terminará pronto y explica que tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la escalada militar ha ido en aumento en lugar de disminuir.

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