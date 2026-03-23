Se estrella avión militar en Colombia; transportaba a 125 personas

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló este lunes 23 de marzo durante el despegue en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador, cuando transportaba a 125 personas, informaron autoridades.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes y que hay 48 heridos que han sido rescatados, informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el accidente a través de redes sociales y señaló que la aeronave, un avión tipo Hércules, trasladaba tropas de la Fuerza Pública cuando ocurrió el siniestro.

El ejército había indicado a la AFP que el avión llevaba alrededor de 80 ocupantes. De acuerdo con la agencia, la aeronave tendría capacidad para transportar hasta 100 soldados.

La información continúa en desarrollo.

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