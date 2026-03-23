Incautan 625 kilos de metanfetamina en Madrid; cargamento fue enviado desde México

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Foto: Ministerio del Interior de España

Una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en España, permitió incautar 625 kilos de metanfetamina en Madrid, detectados el 19 de febrero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dentro de un envío de aceite de coco procedente de México.

La droga fue localizada tras inspecciones físicas y análisis de laboratorio, y posteriormente rastreada hasta un trastero en Arganda del Rey, donde se desarrolló parte clave de la investigación.

El cargamento, declarado como 36 botes de aceite de coco, dio positivo a sustancias estupefacientes tras ser analizado por el Laboratorio Central de Aduanas. A partir de ese hallazgo, los agentes establecieron un operativo de vigilancia sobre el lugar de almacenamiento, el destinatario del envío y las personas vinculadas a su logística, detectando movimientos sospechosos, reuniones y maniobras de contravigilancia.

Vigilancia y vínculos entre los implicados

Desde el 24 de febrero, las autoridades desplegaron dispositivos de seguimiento que permitieron identificar a varios implicados. Uno de ellos acudió en repetidas ocasiones al trastero para supervisar la mercancía, mientras que otros mantuvieron encuentros en los que se evidenciaron relaciones dentro de la organización, informó el Ministerio del Interior del país.

Durante una de estas reuniones, los agentes detectaron que un individuo de nacionalidad mexicana tenía un rol jerárquico dentro del grupo. Además, se confirmó la relación entre algunos de los investigados, quienes ya habían sido denunciados en 2015 por delitos de estafa.

Detenciones y golpe a red criminal

La operación culminó el 5 de marzo tras 48 horas de actuaciones, con la detención de cinco personas y la investigación de una más. Cuatro de los detenidos ingresaron en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial.

Entre los arrestados se encontraba un individuo conocido como “el notario”, encargado de verificar que el transporte de la droga se realizara conforme a lo pactado por la organización. Fue detenido al llegar a España en un vuelo procedente de México.

Una de las mayores incautaciones recientes

Las autoridades señalaron que esta incautación representa un golpe relevante a las rutas de distribución de drogas sintéticas. La magnitud del decomiso destaca frente a operaciones anteriores, como las realizadas en 2019, cuando se intervinieron cargamentos de 352 y 399 kilos de metanfetamina, también ocultos en mercancías procedentes de México.

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