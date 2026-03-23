Ofensiva contra Irán continuará: Roni Kaplan, portavoz del Ejército israelí

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En medio de las discusiones internacionales sobre una posible tregua en el conflicto, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, afirmó que las operaciones militares continuarán hasta cumplir los objetivos estratégicos contra Irán, y que la decisión de detener la ofensiva corresponde al liderazgo político israelí.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, Kaplan explicó que la relación entre Israel y Estados Unidos atraviesa un momento de estrecha coordinación, especialmente en el ámbito militar y operativo.

“El vínculo entre Israel y Estados Unidos nunca ha sido tan fuerte como en este momento. En lo que refiere a la parte militar operativa, estamos operando hombro con hombro, sobre la base de valores compartidos y de intereses compartidos. La decisión sobre el calendario de la operación corresponde al liderazgo político aquí en Israel. Nosotros cumplimos las órdenes solicitudes de nuestro gobierno democrático”, explicó Kaplan.

Israel mantiene ofensiva militar

El portavoz señaló que, hasta el momento, no existe ninguna directiva del gobierno israelí para detener las operaciones militares, por lo que las fuerzas armadas continúan con ataques contra objetivos en Irán.

“En este momento no tenemos ningún tipo de directiva por parte del gobierno israelí de frenar con los alcances y nosotros seguimos adelante, deteriorando las capacidades militares en Irán. En este mismo momento estamos llevando una oleada de ataques a objetivos militares en Teherán”, dijo durante la entrevista.

Kaplan explicó que el objetivo de la ofensiva es reducir las capacidades militares iraníes en el menor tiempo posible y eliminar lo que Israel considera una amenaza a largo plazo.

Balance militar de la operación

A cuatro semanas del inicio del conflicto, el portavoz presentó un balance de los resultados militares obtenidos por Israel durante la ofensiva.

“Desde el principio de esta operación se han realizado más de 8 mil 500 ataques, más de 2 mil contra centros de mando, comando y control y activos del régimen terrorista iraní. Hemos alcanzado también aproximadamente el 70% del arsenal de lanzadores de misiles del régimen, de plataformas de lanzamiento de misiles. Hemos alcanzado también a más del 85% de los sistemas de defensa aérea iraníes han sido neutralizados y hemos logrado también interceptar el 92% de los misiles lanzados por Irán hacia Israel”, detalló.

El vocero aseguró que estos resultados muestran un debilitamiento del aparato militar iraní y que la ofensiva continuará hasta cumplir los objetivos establecidos.

“No es un tema de tiempo, es un tema de supervivencia”

Kaplan sostuvo que, desde la perspectiva israelí, detener la ofensiva antes de alcanzar los objetivos podría prolongar el conflicto en el futuro.

“Terminar antes de conseguir los objetivos significa un conflicto mucho más prolongado. El no a la guerra a veces significa para nosotros, desde nuestro lugar, sí a la prolongación de la guerra de Irán contra nosotros. No estamos hablando de un conflicto que empezó el día 28 de febrero. Estamos hablando de un conflicto de hace 40 años que Irán habla de que quiere borrar Israel del mapa. No es un tema de tiempo, un tema económico, es un tema de supervivencia”, expresó.

También afirmó que la prioridad es continuar debilitando la industria de misiles balísticos iraníes, su programa nuclear y sus alianzas regionales.

Israel considera a Irán una amenaza global

Durante la entrevista, Kaplan aseguró que Irán no representa únicamente una amenaza para Israel, sino para la seguridad internacional.

“Irán no solamente representa una amenaza para Israel, estamos viendo un Irán que está atacando a 12 países distintos aquí en el Medio Oriente. Irán había dicho que tenía misiles de hasta 2 mil kilómetros de alcance y el fin de semana lanzó un misil balístico intercontinental de dos etapas de 4 mil kilómetros de alcance. “Ese tipo de misiles dejan bajo el rango de alcance iraní a ciudades como Berlín, como Roma, como París, como Barcelona. Entonces, si Irán no representa una amenaza para la seguridad global, ¿qué representa una amenaza para la seguridad global?”, mencionó.

El portavoz también señaló que, desde su perspectiva, la seguridad de Israel está vinculada con la estabilidad del Medio Oriente y la seguridad internacional.

Seguridad para Israel y el Medio Oriente

Kaplan concluyó que la ofensiva busca evitar nuevos ataques contra Israel y debilitar a grupos armados aliados de Irán en la región.

“Nosotros, como Israel, somos un país pequeño, estamos luchando para no tener más 7 de octubre, la nefasta masacre de Hamás de aquel día, para no tener más grupos terroristas con cientos de miles de misiles amenazando Israel, ni países como Irán muy cerca de conseguir una bomba atómica. Esa es nuestra lucha, traer la seguridad a nuestra ciudadanía. Pero en el momento que logramos seguridad para Israel, casi que por efecto secundario, va a haber seguridad para todo el Medio Oriente y por efecto terciario va a haber mucha mayor seguridad global”, finalizó.

El portavoz enfatizó que Israel continuará con las operaciones militares hasta cumplir sus objetivos y que, desde su perspectiva, cualquier proceso de paz deberá darse después de alcanzar esos objetivos militares.

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