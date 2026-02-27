Hallan y detonan bomba de racimo soviética oculta desde los años 80 en Honduras

GENERANDO AUDIO...

Las bombas de racimo están prohibidas por tratados internacionales. Foto: AFP

Militares de Honduras localizaron y detonaron de forma controlada una bomba de racimo fabricada en la antigua Unión Soviética, que permanecía oculta entre la maleza desde la década de 1980 en una zona rural del país, informó este viernes el Ejército hondureño.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje ambiental en la comunidad de San Andrés del Bocay, en el departamento de Olancho, ubicado a unos 260 kilómetros de Tegucigalpa. Según autoridades militares, el explosivo representaba un alto riesgo para la población si llegaba a activarse.

De acuerdo con el capitán Mario Rivera, la ojiva —de aproximadamente 250 libras— fue destruida mediante una detonación controlada en una zona boscosa para evitar daños.

El Ejército explicó que el artefacto llevaba décadas abandonado y fue descubierto mientras elementos militares realizaban labores de protección de recursos naturales.

Las autoridades señalaron que, de haber explotado accidentalmente, el impacto habría provocado daños severos, debido al tipo de armamento.

Las bombas de racimo están prohibidas por tratados internacionales por su alta letalidad. Estos dispositivos contienen cientos de pequeñas submuniciones que se dispersan al detonar, cubriendo áreas equivalentes a varios campos de futbol.

Un explosivo ligado al contexto militar de los años 80

Aunque Honduras no vivió un conflicto armado interno en esa época, zonas cercanas a la frontera con Nicaragua fueron utilizadas durante los años 80 como refugio y centro de operaciones de la llamada “Contra”, grupos armados nicaragüenses que combatieron al Gobierno sandinista con apoyo de Estados Unidos.

El Ejército hondureño no confirmó cómo llegó el explosivo al lugar ni lo vinculó con algún grupo específico.

Especialistas advierten que este tipo de armas sigue siendo peligrosa décadas después, ya que muchas submuniciones no explotan al impacto y permanecen activas en el terreno, funcionando como minas antipersonales.

Las autoridades militares indicaron que continuarán los patrullajes para localizar posibles restos de armamento antiguo en la región.

