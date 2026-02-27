“Violencia contra mujeres es emergencia global”, alerta alto comisionado de la ONU

GENERANDO AUDIO...

La violencia contra las mujeres se ha convertido en una “emergencia global”, advirtió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer 2026.

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el funcionario subrayó que la violencia de género, incluidos los feminicidios, representa una crisis estructural que requiere respuestas urgentes de los Estados.

“La violencia hacia las mujeres, incluidos los feminicidios, constituye una emergencia global. Unas 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 en el mundo, en su mayoría por parte de familiares”, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Casos emblemáticos evidencian magnitud del problema

Además, el alto funcionario lamentó los abusos revelados en casos como el del delincuente sexual Jeffrey Epstein o el de la francesa Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su exmarido, Dominique Pelicot, junto con decenas de hombres

“(Estos dos casos) ilustran la magnitud de la explotación y los abusos cometidos contra mujeres y niñas. Estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y niñas y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad”, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Türk insistió en que los gobiernos deben investigar y garantizar protección a las víctimas.

“Los Estados deben investigar todos los presuntos delitos, proteger a las víctimas y garantizar una justicia imparcial”, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

El funcionario también abordó la situación en Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021, y aseguró que el sistema impuesto a las mujeres “recuerda al apartheid, basado en el sexo en lugar de la raza”.

Finalmente, expresó preocupación por el aumento de ataques contra mujeres con cargos públicos, especialmente en internet.

“Todas las mujeres políticas con las que me reúno me dicen que son constantemente víctimas de misoginia y odio en línea”, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

