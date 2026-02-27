Impactante choque de tranvía contra edificio en Milán; hay 2 muertos y 40 heridos

GENERANDO AUDIO...

Tranvía accidentado en Milán, Italia, dejó 2 muertos y casi 40 heridos. Foto: AFP

Un tranvía se descarriló y se estrelló contra un edificio en Milán, Italia, dejando al menos dos personas muertas y 40 heridas, según reportes de medios locales. El accidente, ocurrido este 27 de febrero, quedó registrado en video por la cámara de un automóvil que captó el momento exacto del impacto.

Las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales, muestran cómo el vehículo articulado toma una curva y, de manera repentina, pierde el control antes de incrustarse contra la fachada de un inmueble.

El momento del impacto de tranvía en Milán quedó grabado

En el video se observa el trayecto normal del tranvía hasta que, al girar, se sale de las vías y avanza sin control hacia el edificio. Tras el choque, transeúntes y automovilistas corren hacia la zona para auxiliar a los pasajeros.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas sobre la vía Vittorio Veneto, en la ruta que conecta Plaza de la República con la zona de Venecia.

En las inmediaciones del casco histórico se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada, con parte de su estructura incrustada en un local comercial.

Dos fallecidos y decenas de heridos

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales serían un peatón y un pasajero que viajaba a bordo. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, informó que una de las personas fallecidas era un hombre italiano de unos 60 años y la otra un inmigrante residente en la ciudad.

Servicios de emergencia atendieron a 40 personas lesionadas, varias de ellas con heridas de consideración.

Testigos describieron escenas de caos. “Había un hombre atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo prensado”, relató a AFP un transeúnte identificado como Valerio Gaglione. Otra testigo aseguró haber visto a un adulto mayor cubierto de sangre dentro del vehículo.

Investigan posible responsabilidad del conductor

Las causas del descarrilamiento aún no han sido confirmadas. Una primera línea de investigación apunta a que el conductor no habría activado correctamente un cambio de vía.

El alcalde Sala declaró que, de manera preliminar, “no parece tratarse de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor”. Autoridades locales informaron que el operador es investigado por homicidio por imprudencia y lesiones por negligencia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” tras el accidente.

