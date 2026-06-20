Trump lanza nueva advertencia a Irán y amenaza con cobrar peajes en estrecho de Ormuz

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán, al término del alto el fuego de 60 días previsto en el acuerdo bilateral.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que durante la vigencia de la tregua no se aplicarán cargos en esta estratégica ruta marítima, aunque dejó abierta la posibilidad de que Washington adopte medidas económicas en caso de que no se alcance un entendimiento con Teherán.

“No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo, por los servicios prestados como protector de los países de Oriente Medio y para reembolsar los gastos pasados, presentes y futuros”.

Esfuerzos diplomáticos

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos continúan. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió este día de Washington con destino a Suiza, donde participará en las conversaciones con representantes iraníes que comenzarán el domingo.

Vance se sumará al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes ya se encuentran en Suiza.

La delegación iraní también partió hacia Suiza el sábado.

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