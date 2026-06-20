Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos

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Ataques israelíes en Gaza. Foto: Reuters.

Al menos siete personas murieron y varias más resultaron heridas este sábado en ataques israelíes en Gaza, de acuerdo con fuentes médicas palestinas citadas por medios locales, pese al alto el fuego en la Franja de Gaza que se mantiene formalmente vigente desde octubre.

Los ataques se registraron en distintos puntos del enclave palestino, entre ellos la ciudad de Gaza, Jan Yunis, Beit Lahiya y Rafá. Las autoridades sanitarias gazatíes informaron sobre víctimas mortales y personas heridas tras bombardeos, disparos y ataques con drones atribuidos a las fuerzas israelíes.

Ataques israelíes en Gaza dejan víctimas en distintos puntos de la Franja

Cuatro personas, entre ellas dos niñas y una mujer, murieron tras un bombardeo israelí contra un edificio ubicado en la avenida de Thalatheny, en la ciudad de Gaza. Fuentes médicas confirmaron a la agencia de noticias palestina Sanad que se trata de un balance provisional del ataque.

En el oeste de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, un dron israelí atacó a un grupo de ciudadanos reunidos en la zona. El ataque dejó una persona muerta y siete heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Al Nasser para recibir atención médica.

Además, una mujer gazatí murió por disparos israelíes en Beit Lahiya, en el norte del enclave palestino. En esa misma zona, un hombre identificado como Ahmed Munir al Zaza falleció en otro ataque israelí registrado en el norte de la ciudad de Gaza.

Otro dron atacó el barrio del Jeque Raduán, en la ciudad de Gaza, donde cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue reportada en estado crítico y trasladada al Hospital Al Shifa.

Franja de Gaza reporta ataques durante el alto el fuego

En Rafá, al sur de la Franja de Gaza, carros de combate israelíes desplegados al sur de la ciudad bombardearon varios domicilios. También se reportaron disparos de buques de guerra israelíes en la zona, además de fuego de carros de combate y sobrevuelos de aviones militares en Jan Yunis.

El Ministerio de Salud gazatí informó en su último balance que más de mil palestinos, específicamente mil 7 personas, han muerto durante el periodo del alto el fuego en Gaza iniciado el 10 de octubre del año pasado. Estos ataques han dejado además 3 mil 165 fallecidos, según el reporte citado.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, las autoridades sanitarias gazatíes reportan un total de 73 mil 18 personas muertas y 173 mil 273 heridas por ataques israelíes.

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