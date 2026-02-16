Médicos, turismo y tabaco: los ingresos fuertes de Cuba, en la mira de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El cerco de Estados Unidos a Cuba se estrecha en 2026. La presión de Washington impacta las principales fuentes de divisas de la isla: los servicios médicos, el turismo, las remesas y el tabaco, de acuerdo con datos oficiales y declaraciones de funcionarios.

Presión sobre principales divisas de Cuba

Presión sobre médicos cubanos en el extranjero

En 2025, el envío de brigadas médicas generó 7 mil millones de dólares, según cifras de La Habana. Unos 24 mil cubanos profesionales de la salud trabajaron en 56 países, más de la mitad en Venezuela.

La campaña impulsada por Estados Unidos ya tiene efectos. Guatemala terminó un acuerdo de 27 años para recibir médicos cubanos. Antigua y Barbuda también rompió, en diciembre, su alianza con La Habana.

En Guyana, el Gobierno busca pagar directamente a los médicos, sin intermediación estatal cubana.

El ministro de Salud de Guayana, Frank Anthony, afirmó que los acuerdos “van a cambiar con el tiempo”.

Bloqueo energético afecta turismo en Cuba

El bloqueo energético complica el panorama del turismo en Cuba, segunda fuente de ingresos. La isla no recibe un tanquero desde el 9 de enero y reportó escasez de combustible para aviones.

Tras el anuncio, aerolíneas canadienses, rusas y Latam Airlines suspendieron vuelos, una vez repatriados sus pasajeros. Además, al menos cinco países recomendaron evitar viajes a la isla.

El sector turístico emplea a más de 300 mil personas y ha perdido 70% de ingresos entre 2019 y 2025, según estimaciones basadas en cifras oficiales.

Remesas y tabaco también enfrentan presión

Las remesas formales prácticamente desaparecieron desde que Western Union suspendió envíos en 2020. Actualmente, el dinero llega de forma informal a través de viajeros que transportan dinero y mercancías.

En el sector del tabaco cubano, las ventas alcanzaron 827 millones de dólares en 2024. Sin embargo, la falta de combustible afecta cosechas y logística. La cancelación del festival del Habano, previsto para finales de febrero, es otro duro golpe al sector.

Este evento reporta cada año al Gobierno varios millones de euros gracias a una prestigiosa subasta. En 2025, esta puja alcanzó más de 16 millones de euros, y 17 y 11 millones de euros, respectivamente, en los dos años anteriores. Los fondos recaudados se destinan oficialmente al sector sanitario, que ya ha tenido que reducir algunas actividades no esenciales.

