Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn. Reuters

Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal de Nueva York, luego de haber sido capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos realizada el sábado. El exmandatario venezolano fue trasladado de la Corte de Brooklyn a Manhattan, donde permanece detenido y será presentado ante un juez al mediodía, hora local, equivalente a las 17:00 horas GMT.

De acuerdo con la información disponible, Nicolás Maduro, de 63 años, fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, durante una serie de acciones militares ejecutadas por EE. UU. en territorio venezolano. La operación incluyó el despliegue de comandos en tierra, bombardeos realizados por aviones de combate y la participación de una fuerza naval. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas y trasladados fuera del país.

El traslado de Nicolás Maduro derivó en su reclusión en una cárcel ubicada en Brooklyn, desde donde fue llevado al tribunal en Manhattan para su primera comparecencia ante la justicia estadounidense. Las autoridades señalaron que el procedimiento judicial se llevará a cabo conforme al calendario establecido por el tribunal de Nueva York.

Acusaciones contra Nicolás Maduro y otros implicados

En la acusación presentada ante la Corte de Brooklyn, Nicolás Maduro enfrenta cargos relacionados con tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. En el mismo expediente judicial también se menciona a su esposa, Cilia Flores, bajo señalamientos similares.

La nueva acta de inculpación incluye además a otras figuras venezolanas. Entre ellas se encuentra su hijo, conocido como “Nicolasito”, así como el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. También figura un presunto capo del narcotráfico que actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades judiciales indicaron que estos nombres forman parte del mismo proceso abierto en Nueva York, el cual se sustenta en acusaciones vinculadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La comparecencia de Nicolás Maduro marca el inicio formal de su proceso ante la justicia de EE. UU.

Presentación ante la Corte de Brooklyn

De acuerdo con el reporte, Nicolás Maduro será presentado ante un juez este lunes al mediodía, hora local. La audiencia se realizará en Manhattan, instancia donde se dará lectura a los cargos y se definirán los siguientes pasos del procedimiento legal.

El exmandatario venezolano permanece detenido en una cárcel de Brooklyn desde su traslado desde Caracas. La comparecencia ante el tribunal representa su primer acto procesal en Estados Unidos tras su captura.

Las autoridades no han informado sobre la duración de la audiencia ni sobre posibles medidas cautelares que pudieran definirse en esta etapa inicial del proceso judicial.

Posición del gobierno de Estados Unidos

El presidente Donald Trump declaró este domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Señaló además que su gobierno mantiene conversaciones sobre los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas.

Según lo informado, dichas autoridades están encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Las declaraciones del presidente Donald Trump se dieron un día antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York en Manhattan.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las decisiones que se tomarán tras la audiencia ni sobre el desarrollo del proceso judicial en la Corte de Manhattan.

