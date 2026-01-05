GENERANDO AUDIO...

Cuentas de Maduro en Suiza fueron congeladas. Foto: Reuters

El gobierno de Suiza anunció este lunes que decidió congelar con efecto inmediato todos los activos de Nicolás Maduro que se encuentren en bancos del país alpino, así como los bienes patrimoniales vinculados a personas asociadas con el exmandatario venezolano. La medida tiene como objetivo impedir una posible fuga de capitales desde territorio suizo.

De acuerdo con un comunicado oficial, el bloqueo de los activos de Nicolás Maduro también se extiende a “otras personas vinculadas a él”, entre las que se encuentran su esposa, Cilia Flores, familiares y exministros. Las autoridades aclararon que ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está incluido en esta disposición.

El gobierno suizo detalló que la orden de congelamiento entra en vigor de manera inmediata y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, hasta nuevo aviso. Durante este periodo, los valores patrimoniales no podrán transferirse ni retirarse del sistema financiero suizo.

Alcance del bloqueo de activos en Suiza

Según lo informado, la decisión busca asegurar que los valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en el contexto actual. El gobierno explicó que la medida se adopta de manera preventiva y no implica, por sí misma, una resolución judicial sobre el origen de los fondos.

Las autoridades suizas señalaron que, en caso de que procedimientos judiciales posteriores determinen que los fondos congelados tienen un origen ilegal, Suiza garantizará que sean restituidos en beneficio de la población venezolana. Este proceso dependerá del avance de investigaciones penales impulsadas por otros Estados.

El comunicado precisa que este nuevo bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, las cuales están en vigor desde 2018 e incluyen otras medidas de restricción financiera. En este caso, el gobierno subrayó que los nuevos bloqueos están dirigidos a personas que no se habían sancionado previamente en el país.

Relación con investigaciones judiciales internacionales

Con el congelamiento de los activos de Nicolás Maduro, Suiza permite que las autoridades judiciales de los Estados afectados puedan solicitar asistencia judicial en el marco de investigaciones penales relacionadas con estos fondos. Sin embargo, el gobierno aclaró que son las autoridades judiciales de los países correspondientes las responsables de iniciar los procedimientos legales y probar el origen ilícito del dinero.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos exfiltrara el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a Cilia Flores, de 69 años, tras una serie de operativos dirigidos contra embarcaciones señaladas por narcotráfico. Ambos se trasladaron a Nueva York, donde enfrentan acusaciones por narcoterrorismo.

Diversos países cuestionaron la legalidad de la intervención estadounidense, la cual presentó Washington como una “operación policial”. No obstante, el gobierno suizo aclaró que su decisión se enmarca en los mecanismos legales que le permiten impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en su territorio.

