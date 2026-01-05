GENERANDO AUDIO...

Los acusados podrían declararse como no culpables. Foto: Reuters.

Este lunes 5 de enero se realizará la audiencia inicial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, lo cual, forma parte de un juicio para determinar su presunta responsabilidad por “narcoterrorismo”.

Horas después de su extracción de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores aterrizaron en Newburgh, en Nueva York. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

Por la mañana de este lunes, ambos fueron trasladados en helicóptero y un vehículo blindado desde la prisión a un tribunal de Nueva York, según se apreció en imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Ambos enfrentan cargos por “conspiración para importar cocaína y “conspiración narcoterrorista”. En Nicolás Maduro, las investigaciones, hechas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se remontan a 2020.

También los acusan por “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

La agencia informativa AFP indicó que serán presentados ante un juez al mediodía hora local. Al respecto, el New York Times indicó que Alvin Hellerstein era el juez asignado. Se trata veterano de casi tres décadas en la judicatura federal que fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton.

AFP precisó que, en la nueva acta de inculpación, figura su hijo, Nicolás Maduro Guerra; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y un presunto capo del narco que está prófugo.

Nicolás Maduro y Ciria Flores podrían declararse como “no culpables” en juicio

De acuerdo con el New York Times, Nicolás Maduro y Cilia Flores quedarán sujetos al proceso penal bajo el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan.

El New York Times consideró que “probablemente se declaren no culpables” en la primera audiencia, conforme a lo que ha ocurrido en juicios similares.

Conforme a procesos anteriores, ambos quedarían en detención preventiva, sin derecho a fianza.

“Es casi seguro que el juez ordene que queden detenidos a la espera de un juicio que podría tardar más de un año”, indicó dicho medio de comunicación.

Nicolás Maduro y Cilia Flores eligen abogados

Nicolás Maduro contrató al abogado Barry Pollack. Fue quien se encargó de sacar de prisión a Julián Assange tras 15 años de litigio.

Según medios de comunicación, el penalista es uno de los litigantes más conocidos en delitos federales complejos. Suma 35 años de experiencia en casos relacionados con la seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Por su parte, el periodista David Alandete indicó que Cilia Flores será representada por Mark E. Donnelly. Es socio de una firma boutique de Houston y acumula más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja.

Dicho abogado tiene experiencia en delitos fiscales, según el periodista. Trabajó más de diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, “una de las más activas del país en narcotráfico, fraude y crimen organizado”.

“El perfil es el de un abogado muy acostumbrado a litigios federales duros, a negociar con fiscales y a moverse en causas de alto riesgo penal, especialmente en Texas, un foro clave para delitos financieros y transnacionales”, dijo David Alandete.

No descartan juicio en Miami contra Nicolás Maduro

El New York Times indicó que el caso el desarrollo del caso sería incierto, debido a su “naturaleza extraordinaria”. Por la mañana del 3 de enero, el presidente Donald Trump indicó que el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían ser en Miami.

“Se dirigirán finalmente a Nueva York y luego se tomará una decisión, supongo, entre Nueva York y Miami o Florida”, dijo Trump, sin entrar en detalles.

