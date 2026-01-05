¿Qué es la Doctrina Monroe y qué relación tiene con la intervención de EE.UU. en Venezuela?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué papel tiene la doctrina Monroe en caso EE.UU.-Venezuela? | Fotos: Reuters

“La Doctrina Monroe es muy importante, pero la superamos con creces. Ahora la llaman la “Doctrina Donroe“, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), durante la conferencia de prensa del pasado sábado en la que justificó la intervención estadounidense en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Dos días más tarde, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que “América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, sino afirmó que el continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.

Por su parte, historiadores han señalado que la llamada Doctrina Monroe ha sido utilizada históricamente como una herramienta de la hegemonía estadounidense, incluyendo el reciente caso en tierras venezolanas.

¿Qué es la Doctrina Monroe?

La llamada “Doctrina Monroe” es como se le conoce a una política exterior estadounidense en la que se estableció que ninguna potencia europea debía intervenir o colonizar en América, bajo la consigna de “América para los americanos”.

“Los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea”. Fragmento del Séptimo Mensaje Anual del Presidente James Monroe al Congreso el 2 de Diciembre de 1823

Dicha doctrina surgió del discurso de James Monroe, quinto presidente de EE.UU., ante el Congreso de aquel país en 1823. Se presentó en el marco de los procesos de independencia que ganaron las naciones americanas frente a las monarquías de España, Francia y Portugal.

James Monroe afirmó que cualquier intervención sería tomada como una agresión al propio EE.UU. y aseguró que su país no se involucraría en ninguna disputa de Europa.

“Consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como

peligroso para nuestra paz y seguridad (…) Nuestra actitud con respecto a Europa, se mantiene sin embargo la misma, cual es la de no interferir en los asuntos internos de ninguna de esas potencias”, precisó.

La cadena británica BBC explicó que la doctrina que expuso el mandatario derivó en una política expansionista y de protección de los intereses económicos estadounidenses en el Hemisferio Occidental.

Una “reinterpretación” a favor de Estados Unidos

La propia BBC detalló que, en nombre de la Doctrina Monroe, en los últimos dos siglos surgieron numerosas intervenciones políticas, militares y económicas estadounidenses en América Latina, región que llegó a ser considerada como el “patio trasero” de Washington.

Enrique Ortíz, divulgador de historia mexicano, también consideró que la declaración de James Monroe sirvió para establecer a Estados Unidos como el garante del orden en todo el hemisferio occidental.

“Aunque se presentó como una política defensiva, desde temprano colocó a Estados Unidos como garante del orden en el hemisferio occidental, aun cuando en ese momento no contaba con el poder militar suficiente para imponerla por sí solo”. Enrique Ortíz

Según la perspectiva del historiador, la doctrina fue reinterpretada y ampliada con el paso del tiempo, al grado que, en 1904, el Corolario Roosevelt, impulsado por Theodore Roosevelt, justificó la intervención directa de EE.UU. en América Latina para evitar la presencia europea.

“Así, la Doctrina Monroe pasó de ser un principio antiimperial europeo a convertirse en una herramienta de hegemonía estadounidense, profundamente influyente —y controvertida— en la historia política del continente”, remató.

¿Cómo entra la Doctrina Monroe en el caso EE.UU.-Venezuela?

El sábado 3 de enero, Donald Trump confirmó una intervención militar en Caracas, Venezuela, para extraer al presidente Nicolás Maduro rumbo a Nueva York, en donde sería juzgado por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Unas horas más tarde, impartió una conferencia de prensa en la que no solo aseguró que EE.UU. tomaría el control de Venezuela mientras se lleva a cabo la transición; sino que también reafirmó el dominio estadounidense plasmado en la Doctrina Monroe.

“La Doctrina Monroe es muy importante, pero la superamos con creces. Ahora la llaman la ‘Doctrina Donroe’ (…)Con nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”. Donald Trump

Cabe destacar que el presidente Donald Trump renombró a la Doctrina Monroe como “Doctrina Donroe” en alusión a su propio nombre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en la conferencia matutina de este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que EE.UU. sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”. Claudia Sheinbaum

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las nueve en Uno“, la internacionalista Aribel Contreras también criticó la justificación de Donald Trump con base en la Doctrina Monroe.

“Esta historia no es una historia de buenos y malos, no se trata de villanos y malos, se trata de al agenda personal de Maduro y Trump con la ‘Doctrina Monroe 2.0‘, recargada y adaptada a la coyuntura actual”, señaló.

Por su parte, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la Doctrina carece de valor jurídico en el derecho internacional contemporáneo.

“No es una norma reconocida, ni una excepción aceptada a la prohibición del uso de la fuerza. Su reactivación discursiva, en un contexto posterior a la creación de la ONU, implica un choque directo entre una lógica de poder del siglo XIX y un sistema jurídico multilateral construido para limitar precisamente ese tipo de decisiones unilaterales”, señaló a Expansión Política.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro en EE.UU.?

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, donde se le notificarán formalmente los cargos en su contra, informó este domingo el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Maduro enfrenta múltiples acusaciones, entre ellas conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

La justicia estadounidense sostiene que el exmandatario encabezó una red criminal internacional vinculada al tráfico de drogas con destino a Estados Unidos, así como a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

La comparecencia ocurre dos días después de su detención en Venezuela, realizada en el marco de una operación de alto impacto ejecutada por fuerzas de Estados Unidos, que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar el proceso judicial.

Tras la audiencia inicial, el juez determinará las medidas cautelares, el calendario del proceso y las condiciones bajo las cuales continuará el caso, considerado uno de los más relevantes en la relación judicial y política entre Estados Unidos y Venezuela.

