Impactante explosión de camión con gas LP en Chile; hay muertos

Imágenes muestran impactante accidente de camión de gas LP. Foto: Reuters

La explosión de un camión que transportaba gas licuado sacudió la mañana de este jueves el norte de Santiago, Chile, dejando al menos cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas, varios de ellos con quemaduras graves. El estallido ocurrió poco después de las 8:00 horas en la comuna de Renca, en una zona industrial cercana a una autopista.

El siniestro provocó una enorme bola de fuego visible a varios metros de distancia, afectó decenas de vehículos y obligó al cierre de un amplio perímetro mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Videos muestran enorme bola de fuego y autos calcinados

En redes sociales circularon múltiples videos que captaron el momento posterior a la explosión: llamas de gran altura, columnas de humo negro y vehículos completamente incendiados sobre la vía.

La onda expansiva alcanzó entre 150 y 200 metros, impactando a más de 50 vehículos, según el comandante de bomberos a cargo del operativo. La fuerza del estallido también llegó a empresas cercanas, aunque sin daños estructurales mayores.

Bomberos desplegaron un proceso de enfriamiento y consumo controlado del fuego para evitar nuevas detonaciones, labores que se extendieron durante varias horas.

Confirman 4 muertos y 17 heridos tras explosión

El general de la policía, Víctor Vielma, explicó que el accidente ocurrió cuando “un camión que transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, el conductor pierde el control del camión y colisiona”.

El presidente Gabriel Boric confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a cuatro, mientras que las autoridades sanitarias reportaron al menos 17 personas lesionadas.

La fiscal Macarena Cañas informó que el conductor del camión murió en el siniestro y que la investigación busca determinar si hubo infracción a las normas de tránsito, entre ellas un posible exceso de velocidad.

Cinco personas en estado crítico

El gobernador metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, detalló la gravedad de varios heridos.

“Hay cinco personas de gravedad y una tiene el cuerpo 100% quemado con riesgo vital inminente (…). De las otras cuatro personas estamos hablando de un 60% (quemado), que todavía es tratable, pero de extrema gravedad”, señaló.

En el conteo preliminar también se registraron decenas de automóviles dañados en la zona del estallido. Incluso circula el video de un automovilista que grabó el incidente desde el interior de su auto; el conductor, al igual que su hijo, resultó ileso según reportes.

Fiscalía investiga causas del volcamiento

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del volcamiento del camión, perteneciente a la empresa local Gasco. La principal hipótesis apunta a determinar si existió una infracción de tránsito por parte de uno o varios conductores involucrados.

El área permaneció acordonada durante varias horas mientras continuaban las labores de peritaje y control total del riesgo.

