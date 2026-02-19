Escándalos y renuncias: las fechas clave que marcaron la caída del expríncipe Andrés

GENERANDO AUDIO...

El expríncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, fue arrestado en Reino Unido este 19 de febrero de 2026 por la policía británica, como sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Aunque ya fue puesto en libertad, el hecho marca un episodio sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.

Su caída fue progresiva y estuvo marcada por varios escándalos desde finales de los años 90.

Del vínculo con Epstein al retiro público

1999: Andrés conoce a Epstein a través de Ghislaine Maxwell

Andrés conoce a Epstein a través de Ghislaine Maxwell 2011: Renuncia como enviado especial de Reino Unido para comercio internacional tras difundirse una foto con Virginia Giuffre

Renuncia como enviado especial de Reino Unido para comercio internacional tras difundirse una foto con Virginia Giuffre 2019: Se retira de funciones públicas tras una entrevista en la BBC donde negó acusaciones de agresión sexual

Se retira de funciones públicas tras una entrevista en la BBC donde negó acusaciones de agresión sexual 2021: Giuffre presenta demanda civil en Estados Unidos

Giuffre presenta demanda civil en Estados Unidos 2022: Llega a un acuerdo extrajudicial; la reina Isabel II le retira títulos militares y patronazgos

Nuevos documentos y pérdida de títulos

En 2024 y 2025 surgieron nuevos señalamientos, incluidos documentos judiciales y acusaciones adicionales. En octubre de 2025, Andrés renunció al título de duque de York y posteriormente Carlos III le retiró todos los títulos, incluido el de príncipe.

A inicios de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos del caso Epstein con material que resultó comprometedor.

El 9 de febrero, la policía de Windsor informó que examinaba información sobre una posible transmisión de datos confidenciales en 2010.

