El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto, reporta la BBC
El expríncipe Andrés de Reino Unido salió de la comisaría,tras ser detenido por la policía británica este jueves por sospechas “de mala conducta en el ejercicio de un cargo público“, en relación con el caso Epstein, reportó la cadena BBC.
Poco antes de las 19:30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.
Trump califica de “muy triste” la detención del expríncipe Andrés
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves el arresto del expríncipe británico Andrés en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein como “muy triste”.
“Creo que es una vergüenza. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”, dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.
La detención del expríncipe Andrés
El expríncipeAndrés fue detenido este jueves en Inglaterra por el caso Epstein, en un hecho que involucra al hermano del rey Carlos III y que mantiene abierta una investigación policial sobre presunta mala conducta en un cargo público. La detención ocurrió en el condado de Norfolk, en el este del Reino Unido, sin embargo, horas después se reportó que dejó la comisaría.
¿Cómo fue el arresto del hermano del rey Carlos III?
Andrés Mountbatten-Windsor, nombre de pila del expríncipe Andrés, fue arrestado en su residencia de Sandringham, donde agentes acudieron por la mañana para ejecutar la detención. La operación fue confirmada por la Policía del Valle del Támesis, corporación que tiene jurisdicción en la zona donde reside.
La policía informó que el detenido estuvo retenido en una comisaría mientras se realizaban las diligencias. El arresto fue por la sospecha de mala conducta en un cargo público, en el contexto de nuevas revelaciones sobre su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
Investigación policial y registros en curso
En un comunicado, las autoridades indicaron que se trata de un caso activo. La fuerza policial señaló que además de la detención se realizan registros en domicilios relacionados con el investigado en Berkshire y Norfolk.