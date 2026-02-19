El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto, reporta la BBC

GENERANDO AUDIO...

Expríncipe Andrés, relacionado con el caso Epstein. Foto: AFP

El expríncipe Andrés de Reino Unido salió de la comisaría,tras ser detenido por la policía británica este jueves por sospechas “de mala conducta en el ejercicio de un cargo público“, en relación con el caso Epstein, reportó la cadena BBC.

Poco antes de las 19:30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Trump califica de “muy triste” la detención del expríncipe Andrés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves el arresto del expríncipe británico Andrés en relación con el escándalo de Jeffrey Epstein como “muy triste”.