Nuevo presidente interino en Perú arranca entre controversias

Balcázar estará al frente del Gobierno peruano hasta julio. Foto: Reuters

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, asumió el cargo en medio de cuestionamientos por declaraciones pasadas sobre violencia sexual y por investigaciones en su contra por presunta corrupción.

El abogado y exjuez de la Corte Suprema, de 83 años, fue elegido por el Congreso la noche del miércoles, un día después de la destitución de José Jerí, y se convirtió en el octavo presidente peruano desde 2016. Su mandato concluirá a finales de julio, cuando asuma el ganador de las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril.

Críticas por declaraciones sobre matrimonio infantil

Organizaciones feministas y de derechos humanos rechazaron su nombramiento tras recordar que, en 2023, durante un debate parlamentario sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar afirmó que “las relaciones sexuales precoces ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la designación de una autoridad con antecedentes públicos controvertidos genera “legítima preocupación ciudadana”. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán consideró que su elección refleja la crisis ética y democrática que atraviesa el país.

En entrevista con la radio RPP, el mandatario interino negó las acusaciones y aseguró que se trata de “leyendas negras” que buscan distorsionar sus palabras, además de afirmar que cuenta con “una trayectoria impecable”.

Investigaciones y antecedentes judiciales

Balcázar, electo bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre, enfrenta investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos y corrupción.

En 2011 fue destituido como juez por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura tras detectarse deficiencias graves en su desempeño. En 2022 fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por faltas éticas vinculadas a su gestión como exdecano, decisión ratificada en 2024.

Más recientemente, el Ministerio Público informó sobre una denuncia constitucional en su contra relacionada con un caso que involucra a la exfiscal Patricia Benavides.

Destitución de Jerí agudiza crisis política en Perú

La llegada de Balcázar se produce tras la destitución de José Jerí, quien enfrentaba siete mociones de vacancia por presunta falta de idoneidad y dos investigaciones preliminares por supuesto tráfico de influencias.

La decisión del Congreso generó reacciones encontradas. La excandidata presidencial Keiko Fujimori calificó la jornada como “muy triste para el país”, mientras que el presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, consideró la destitución como “un error gravísimo”.

Analistas consultados por medios locales señalaron que la designación refleja la fragmentación política que vive Perú, país que en menos de una década ha registrado ocho presidentes.

