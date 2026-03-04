Seis ocupantes de lancha de EE. UU. serán procesados por terrorismo en Cuba

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Seis tripulantes de una lancha con matrícula estadounidense, interceptada en aguas territoriales cubanas, serán procesados por delitos de terrorismo y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión provisional.

Los imputados formaban parte de un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero, cuando presuntamente intentaban infiltrarse en la isla.

Fiscalía formaliza cargos por terrorismo tras enfrentamiento armado

En un comunicado, la Fiscalía detalló que “han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal” y que se dispuso su aseguramiento en prisión provisional.

El fiscal Edward Robert había adelantado en la televisión nacional que los detenidos enfrentarían acusaciones por terrorismo.

De acuerdo con las autoridades, a bordo de la embarcación se encontraron armas de alto calibre, entre ellas 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13 mil municiones.

Cuatro muertos durante la interceptación en aguas cubanas

La Habana señaló que el incidente ocurrió cuando una fragata de guardacostas se aproximó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus ocupantes respondieron abriendo fuego.

En el enfrentamiento con fuerzas guardafronteras murieron cuatro tripulantes y los otros seis resultaron heridos, quienes posteriormente fueron detenidos tras la interceptación marítima.

El caso ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos

El Gobierno de La Habana afirmó que Estados Unidos manifestó disposición para colaborar en la investigación, en un contexto de tensión bilateral.

La administración del expresidente Donald Trump ha sostenido una política de máxima presión contra la isla, a la que considera una “amenaza excepcional” para su seguridad nacional debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán.

Autoridades cubanas también informaron sobre la detención en La Habana de 10 ciudadanos panameños por presunta propaganda contra el Gobierno.