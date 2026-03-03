Ayatola Alí Jamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad: agencia iraní

GENERANDO AUDIO...

Ayatola Alí Jamenei. Foto: AFP

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, será sepultado en la ciudad santa de Mashhad, en una fecha aún por definir, informó la agencia de noticias Fars.

De acuerdo con el reporte, Jamenei falleció el sábado a los 86 años, presuntamente durante los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.

El ayatola gobernó Irán durante 36 años y era originario de Mashhad, ciudad ubicada en el noreste del país. En esa localidad se encuentra el santuario del imán Reza, donde también está enterrado su padre.

Trump afirma que Jamenei murió en ataques aéreos

Tres días después de los bombardeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder iraní falleció como resultado de los ataques.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116150413051904167

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han detallado públicamente las circunstancias exactas del fallecimiento ni han anunciado la fecha oficial del funeral.

La muerte del líder supremo ocurre en un contexto de alta tensión regional tras los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.