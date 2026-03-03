Escala el conflicto: cuántos países han atacado Irán, Israel y EE. UU. desde el inicio de bombardeos en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Conflicto en Medio Oriente. Foto: Reuters

Los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel tuvieron su pronta respuesta. Los misiles iraníes han alcanzado, al menos, a nueve naciones, entre ellas, los seis estados del Golfo, todos ellos aliados de Estados Unidos y que albergan bases militares estadounidenses.

¿Cuáles son los países que han sido atacados por Irán?

Irán desató sus ataques con misiles después de que el líder supremo ayatola Alí Jamenei fuera asesinado el sábado, el primer día de ataques militares estadounidenses e israelíes que, según Trump, tenían como objetivo prevenir una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y detener el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán.

Los ataques se han lanzado contra:

Israel

Emiratos Árabes Unidos

Baréin

Qatar

Arabia Saudita

Kuwait

Jordania

Irak

Omán

Desde el fin de semana que comenzaron los ataques, Irán ha lanzado varias ofensivas contra Israel. La más reciente el martes por la noche cuando, según los Guardianes de la Revolución, se lanzó una nueva andanada de misiles, en el cuarto día de represalias tras la muerte del guía supremo Alí Jamenei.

Al inicio de los ataques, la Guardia Revolucionaria de Irán destacó que:

“Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva”

Bahréin confirmó un ataque dentro de su territorio y dijo que un centro de servicios de la Quinta Flota estadounidense había sido alcanzado.

Los Emiratos Árabes Unidos han soportado la peor parte de los ataques iraníes, con el 63% de los ataques dirigidos contra sus aeropuertos, puertos e infraestructura petrolera. Las autoridades estiman que se lanzaron 165 misiles balísticos y de crucero, junto con 600 drones, en las primeras 48 horas.

Además, un misil iraní Shahed, que según las autoridades chipriotas fue probablemente lanzado por Hezbolá desde el Líbano, también alcanzó la base aérea británica de Akrotiri en Chipre, el primer ataque que alcanza a aliados de Estados Unidos en Europa.

¿A qué países han atacado Israel y Estados Unidos?

Estados Unidos e Israel han sumado fuerzas y lanzaron ataques, hasta el momento contra Irán y Líbano. Con el paso de las horas, desde que comenzó el conflicto, la fuerzas estadounidenses e israelíes no cesan y recientemente atacaron el centro de Teherán, capital de iraní.

El número de muertos en la guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local, sin que, hasta el momento, agencias como AFP puedan verificar el saldo.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasmal para los habitantes que no han huido de las bombas.

Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

Sin embargo, la escalada de Israel tuvo otro objetivo y lanzó misiles a Líbano, uno de los aliados de Irán. El jefe del Estado Mayor de Israel declaró que su país continuará atacando a Hezbolá hasta que este movimiento libanés respaldado por Irán sea desarmado.

En Líbano, la escalada ha dejado, al menos, 52 muertos y 154 heridos, según el balance más reciente de autoridades libanesas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.