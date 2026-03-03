Israel amplía el conflicto en Medio Oriente más allá de Irán: también ataca Líbano

GENERANDO AUDIO...

La finalidad de Israel es desmantelar la resistencia de Irán. Foto: AFP

La ofensiva de Israel en Medio Oriente se expandió durante el fin de semana hacia Líbano, abriendo un nuevo frente más allá de los ataques contra Irán, en una escalada que deja al menos 52 muertos y 154 heridos, según el balance más reciente de autoridades libanesas.

El ejército israelí confirmó que realiza “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y de Hezbolá, tras el lanzamiento de cohetes y drones desde territorio libanés. La nueva fase del conflicto ocurre días después de la muerte del ayatola Ali Jamenei.

Israel abre un segundo frente y golpea bastiones de Hezbolá en Beirut

El ejército israelí bombardeó la periferia sur de Beirut y varias zonas del sur de Líbano, apuntando —según sus comunicados— contra dirigentes y estructuras militares de Hezbolá.

Las fuerzas armadas informaron que la Fuerza Aérea lanzó ataques selectivos contra objetivos militares del régimen iraní y de Hezbolá, mientras el jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, advirtió que la ofensiva podría durar “muchos días” más y que el grupo islamista “lo pagará caro”.

Israel afirmó haber eliminado al jefe de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, en un ataque previo en Beirut.

52 muertos, 154 heridos y más de 58 mil desplazados en Líbano

El Ministerio de Salud libanés actualizó el balance a 52 muertos y 154 heridos como resultado de los bombardeos israelíes contra bastiones del grupo armado.

Además, la unidad de gestión de desastres del Gobierno informó que más de 58 mil personas fueron desplazadas, el doble de la cifra inicial reportada un día antes.

Un periodista de AFP constató la salida masiva de residentes del sur del país. Familias huyeron con colchones amarrados a sus vehículos, mientras carreteras hacia Sidón y zonas montañosas quedaron congestionadas.

Testimonios recogidos en el sur de Líbano describen bombardeos repentinos y evacuaciones precipitadas. “Salimos a toda prisa, sin agarrar nada”, relató Hasan, residente de Beirut.

Hezbolá reivindica ataques y promete responder

El grupo proiraní Hezbolá confirmó el lanzamiento de misiles y drones hacia la región de Haifa, en el norte de Israel, calificándolo como un “acto defensivo” tras más de un año de enfrentamientos intermitentes pese al alto el fuego de noviembre de 2024.

El movimiento había prometido “hacer frente a la agresión” tras la muerte de Ali Jamenei. Israel, por su parte, aseguró que interceptó algunos proyectiles y que otros cayeron en zonas despobladas.

El Gobierno libanés rechaza ser arrastrado al conflicto

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, lamentó que su país sea utilizado como “plataforma para guerras que no le conciernen”.

Horas después, el Gobierno prohibió “todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá” y pidió que entregue sus armas al Estado, en una postura que busca evitar una escalada mayor en el territorio libanés.

Un conflicto regional que busca desmantelar el “eje de resistencia”

La ampliación de la ofensiva ocurre en el marco de la estrategia de Estados Unidos e Israel para debilitar lo que denominan el “eje de resistencia”, integrado por fuerzas respaldadas por Irán como Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y milicias en Irak y Yemen.

Con los ataques simultáneos en Teherán y Beirut, Israel consolida un nuevo frente en la guerra regional, elevando el riesgo de una confrontación más amplia en Medio Oriente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.