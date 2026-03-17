México y España: comercio, inversión y remesas marcan su relación económica

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Foto: Reuters.

México y España sostienen una relación comercial basada principalmente en importaciones y exportaciones de motores y automóviles, en un contexto en donde la Corona española reconoció, recientemente, los abusos cometidos durante la conquista de América.

De acuerdo con datos del portal Data México, de la Secretaría de Economía, empresas de España realizaron una Inversión Extranjera Directa de empresas españolas de 1 mil 134 millones de dólares en 2025.

De igual forma, México recibió 11.2 millones de dólares en remesas desde España durante el tercer trimestre del 2025. En cambio, el país ibérico recibió 4.23 millones de dólares en remesas desde México.

Por otra parte, España participó en el 0.72% de todas las exportaciones hechas desde suelo mexicano durante el 2025. Y es que, el país europeo recibió mercancías mexicanas por un valor de 4 mil 324 millones de dólares.

En cambio, el 0.97% de las importaciones que llegaron a México eran de origen español. Alcanzaron un valor de 5 mil 898 millones de dólares en 2025.

Con ello, hubo una diferencia de importaciones de mil 574 millones de dólares entre México y España, que marcó su relación comercial.

Productos más exportados de México a España en 2024

Turbojets, turbopropulsores y otra turbinas de gas (8.86% del total de exportaciones)

Piezas para motores de combustión alternativa, interna rotativa u otros (7.32%)

Partes y accesorios de vehículos motorizados (5.89%)

Máquinas y unidades de procesamiento de datos (5.43%)

Minerales de cobre y sus concentrados (4.89%)

¿Dónde se fabricaron las mercancías enviadas a España?

Ciudad de México (217 millones de dólares en mercancías)

Nuevo León (162 millones)

San Luis Potosí (104 millones)

Tamaulipas (70.7 millones)

Jalisco (67.8 millones)

Productos más importados a México desde España en 2024

Automóviles y otros vehículos para transporte de personas (6.81% del total de importaciones)

Partes y accesorios de vehículos automotores (5.32%)

Medicamentos de productos mixtos o sin mezclar (3.82%)

Motores de pistón, rotativos y alternativos (3.53%)

Aceite de oliva y sus fracciones (2.96%)

Cabe destacar que los productos importados desde España arriban principalmente a la Ciudad de México.

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