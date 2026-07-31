Keiko Fujimori apuesta por alianza con EE. UU. contra el crimen organizado

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Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: AFP

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno avanza para incorporarse al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional contra el crimen transnacional. El anuncio fue realizado este viernes por el canciller Carlos Espá durante una ceremonia oficial en Lima.

El nuevo Gobierno peruano aseguró que una de sus principales prioridades será combatir la inseguridad, la corrupción y el crimen organizado, en un contexto en el que el país enfrenta su peor crisis de seguridad desde el conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000.

Perú apuesta por cooperación internacional contra el crimen

Durante su mensaje, el canciller Carlos Espá afirmó que Perú continuará el proceso para integrarse al Escudo de las Américas, mecanismo que busca coordinar el intercambio de información, así como la cooperación judicial y policial entre los países participantes para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

El funcionario también destacó que el gobierno de Keiko Fujimori fortalecerá la relación con Estados Unidos, al que calificó como un aliado estratégico, además de ampliar la cooperación con los países vecinos para combatir delitos como el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

“Continuaremos los avances alcanzados con… nuestra incorporación al Escudo de las Américas… (la prioridad es) la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción. Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”. Carlos Espá, canciller peruano.

Perú, con una población de 34 millones de habitantes, es considerado uno de los principales productores mundiales de cocaína y enfrenta la presencia de organizaciones criminales internacionales.

Aumentan homicidios y extorsiones en Perú

El Gobierno justificó estas acciones ante el incremento de la violencia en el país.

Entre los datos oficiales destacan:

Los homicidios pasaron de mil en 2018 a 2 mil 600 en 2025

pasaron de mil en 2018 a Las denuncias por extorsión aumentaron de 3 mil 200 a 26 mil 500 en el mismo periodo

Todos esos países se ven afectados por un aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales internacionales, como la venezolana Tren de Aragua.

En su toma de protesta, Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, adelantó que las Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad en zonas con presencia de extorsionadores, narcotráfico y minería ilegal, como parte de su estrategia de mano dura contra la delincuencia.

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