Avión militar F-35 se estrella cerca de base aérea de California: video

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Piloto de avión fue eyectado y rescatado. Foto: AFP

Un avión de combate F-35 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló este viernes cerca de una base militar en San Diego, California, en un incidente que movilizó a equipos de emergencia. El piloto logró eyectarse antes del impacto y fue rescatado con vida, informaron autoridades militares.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local, en las inmediaciones de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, una de las instalaciones militares más importantes de la región.

🇺🇸| Un avión de combate F-35 se estrelló en las inmediaciones de la Base Aérea de Miramar, en San Diego, California. pic.twitter.com/j2zvWqIIDm — Radar Austral (@RadarAustral_) July 31, 2026

Piloto fue rescatado tras eyectarse

Un portavoz de la base confirmó que el accidente involucró a un F-35B, una de las variantes del avión de combate de quinta generación utilizado por el Cuerpo de Marines.

Según la información oficial, el piloto logró abandonar la aeronave antes de que impactara contra tierra y posteriormente fue localizado por los equipos de rescate.

“El piloto fue eyectado, ha sido rescatado y está en camino a un centro médico”, indicó el portavoz.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el militar sufrió lesiones ni han informado sobre posibles afectados adicionales.

Videos muestran humo y movilización de emergencia

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo elevándose desde la zona donde cayó la aeronave.

Los videos también captaron la llegada de unidades de emergencia y bomberos que trabajaron para controlar el incendio provocado por el impacto.

BREAKING: A F-35 has reportedly crashed at Miramar Air Base.



The aircraft appeared to be on final approach before crashing and exploding. Pilot conditions are currently unknown. pic.twitter.com/idV3BOkqRV — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 31, 2026

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las causas del accidente ni sobre los daños ocasionados en el área donde se desplomó el avión.

¿Qué es el F-35B?

El F-35B forma parte de la familia de cazas furtivos F-35 desarrollados para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y aliados.

Esta versión está diseñada para realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, una capacidad que permite operar desde buques anfibios y bases con espacio reducido.

Es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del arsenal estadounidense.

Miramar, una base histórica

La Estación Aérea Miramar es conocida internacionalmente por haber albergado la escuela de entrenamiento para pilotos de élite de la Marina de Estados Unidos conocida como “Top Gun”.

La instalación adquirió fama mundial tras el estreno de la película del mismo nombre en 1986, protagonizada por Tom Cruise.

Las autoridades militares señalaron que ofrecerán información adicional conforme avancen las investigaciones sobre el accidente.

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