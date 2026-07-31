VIDEOS: fuerte sismo en Italia deja 10 heridos, derrumbes y daños
Un sismo de magnitud 4.7 sacudió la tarde de este viernes la zona de Campos Flegreos, en la región de Nápoles, Italia, provocando pequeños derrumbes, daños estructurales, momentos de pánico y 10 personas heridas entre la población. Debido a la cercanía del epicentro y a la poca profundidad del movimiento telúrico, el temblor fue percibido con gran intensidad.
Protección Civil de Italia reporta 10 lesionados y daños tras sismo
Protección Civil de Italia informó que, tras el sismo de magnitud 4.7 registrado en la zona de Campi Flegrei, se reportan 10 personas con lesiones leves, además de derrumbes en edificios deshabitados. También se registraron cortes de energía eléctrica, por lo que técnicos ya trabajan para restablecer el servicio.
Las autoridades señalaron que hubo daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra que serán inspeccionados en las próximas horas. La Unidad de Crisis de Protección Civil y la Sala de Situación para Italia mantienen el monitoreo permanente de la emergencia en coordinación con las autoridades desplegadas en la zona.
Videos muestran derrumbes y daños tras el sismo en Italia
Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran los efectos del sismo de magnitud 4.7 en distintos puntos de la región. En uno de los videos se observa un automóvil parcialmente sepultado por piedras que cayeron desde un cerro tras el movimiento.
Otro de los registros evidencia cómo una ladera comienza a desgajarse lentamente debido a la actividad sísmica, mientras fragmentos de roca descienden hacia la parte baja del terreno.
Aunque la magnitud del terremoto no fue considerada elevada, la combinación de un epicentro cercano y una escasa profundidad provocó que el movimiento generara afectaciones visibles en diferentes zonas de los Campos Flegreos.
Edificios presentan cuarteaduras tras el movimiento telúrico
Además de los derrumbes, diversas fotografías muestran edificios con grietas y cuarteaduras en muros y fachadas, daños que comenzaron a ser evaluados por las autoridades locales para determinar si representan un riesgo para los habitantes.
Hasta el momento, no se ha informado sobre el colapso de inmuebles; sin embargo, continúan las inspecciones para verificar las condiciones estructurales de las construcciones afectadas.
El temblor sorprendió a personas en plena actividad
Otro video captó el momento en que dos personas acomodaban mesas en una cafetería cuando ocurrió el sismo. El movimiento fue tan repentino y brusco que ambos reaccionaron abrazándose mientras el lugar comenzaba a sacudirse.
Las imágenes muestran que el temblor inició de manera abrupta, sin una percepción gradual, lo que incrementó la sorpresa entre quienes se encontraban en establecimientos y espacios públicos.
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