VIDEOS: fuerte sismo en Italia deja 10 heridos, derrumbes y daños

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Sismo de 4.7 deja múltiples daños en Italia. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió la tarde de este viernes la zona de Campos Flegreos, en la región de Nápoles, Italia, provocando pequeños derrumbes, daños estructurales, momentos de pánico y 10 personas heridas entre la población. Debido a la cercanía del epicentro y a la poca profundidad del movimiento telúrico, el temblor fue percibido con gran intensidad.

🔴 BREAKING NEWS: purtroppo come era prevedibile ci sono danni significativi ai #CampiFlegrei in seguito al fortissimo #terremoto di M 4.7 avvenuto poco a nord della Solfatara ad una profondità di soli 2.6 km.



Alcuni edifici sono crollati e in alcune zone è saltata la corrente pic.twitter.com/yZ5z53vrHx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Protección Civil de Italia reporta 10 lesionados y daños tras sismo

Protección Civil de Italia informó que, tras el sismo de magnitud 4.7 registrado en la zona de Campi Flegrei, se reportan 10 personas con lesiones leves, además de derrumbes en edificios deshabitados. También se registraron cortes de energía eléctrica, por lo que técnicos ya trabajan para restablecer el servicio.

🔴 Aggiornamento Unità di Crisi h22

A seguito della scossa 4.7 ai Campi Flegrei, risultano al momento:

– 10 feriti lievi

– crolli di edifici disabitati

– tecnici già al lavoro per il ripristino elettricità laddove si sono riscontrate disalimentazioni

1/2 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 31, 2026

Las autoridades señalaron que hubo daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra que serán inspeccionados en las próximas horas. La Unidad de Crisis de Protección Civil y la Sala de Situación para Italia mantienen el monitoreo permanente de la emergencia en coordinación con las autoridades desplegadas en la zona.

Videos muestran derrumbes y daños tras el sismo en Italia

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran los efectos del sismo de magnitud 4.7 en distintos puntos de la región. En uno de los videos se observa un automóvil parcialmente sepultado por piedras que cayeron desde un cerro tras el movimiento.

Otro de los registros evidencia cómo una ladera comienza a desgajarse lentamente debido a la actividad sísmica, mientras fragmentos de roca descienden hacia la parte baja del terreno.

Aunque la magnitud del terremoto no fue considerada elevada, la combinación de un epicentro cercano y una escasa profundidad provocó que el movimiento generara afectaciones visibles en diferentes zonas de los Campos Flegreos.

#CampiFlegrei: dalle prime immagini che circolano sembra che gran parte dei danni più importanti siano stati causati dal crollo dei costoni di roccia che bordano gran parte dei crateri della caldera. pic.twitter.com/s8PLrMo1LD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Edificios presentan cuarteaduras tras el movimiento telúrico

Además de los derrumbes, diversas fotografías muestran edificios con grietas y cuarteaduras en muros y fachadas, daños que comenzaron a ser evaluados por las autoridades locales para determinar si representan un riesgo para los habitantes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el colapso de inmuebles; sin embargo, continúan las inspecciones para verificar las condiciones estructurales de las construcciones afectadas.

🟠 #CampiFlegrei: purtroppo iniziano ad arrivare anche immagini di edifici chiaramente inagibili. Per fortuna al momento si contano soltanto 4 feriti NON gravi.



C'è stato anche un lungo blackout dovuto al crollo di un traliccio dell'alta tensione dell'area di Agnano. pic.twitter.com/lxSUuazKJx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

El temblor sorprendió a personas en plena actividad

Otro video captó el momento en que dos personas acomodaban mesas en una cafetería cuando ocurrió el sismo. El movimiento fue tan repentino y brusco que ambos reaccionaron abrazándose mientras el lugar comenzaba a sacudirse.

Las imágenes muestran que el temblor inició de manera abrupta, sin una percepción gradual, lo que incrementó la sorpresa entre quienes se encontraban en establecimientos y espacios públicos.

⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy. Fire crews report minor building damage but no immediate rescue requests or major injuries. #Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/kjC6yBgAmE pic.twitter.com/PDlQ6BSar2 — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

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