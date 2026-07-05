Incendio en Salónica, Grecia, consume dos fábricas y sigue fuera de control

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Incendio en Salónica, Grecia. Foto: AFP

Un incendio declarado el sábado continúa fuera de control este domingo en las inmediaciones de Salónica, en el norte de Grecia, donde las llamas ya destruyeron dos fábricas y obligaron a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas en zonas cercanas.

De acuerdo con los bomberos griegos, el fuego afecta un área próxima al municipio de Oreokastro, mientras decenas de elementos de emergencia trabajan para contener el avance del incendio, favorecido por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

Incendio en Salónica provoca evacuaciones y moviliza a más de 150 bomberos

Según medios nacionales griegos, el incendio consumió una planta de reciclaje y una fábrica textil ubicadas cerca de Oreokastro.

Las imágenes difundidas muestran una densa columna de humo negro que se elevó desde la planta de reciclaje y cubrió gran parte de Salónica, mientras un fuerte olor a plástico quemado se percibía en distintos sectores de la ciudad.

🇬🇷 | Autoridades de Grecia emitieron una alerta de evacuación mediante el sistema 112 tras desatarse un fuerte incendio forestal cerca de viviendas y comercios en Anthoupoli, dentro de la zona de Oreokastro en Salónica.pic.twitter.com/1BSCkSXk5K — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 4, 2026

Ante la cercanía de las llamas a zonas habitadas, las autoridades ordenaron la evacuación de viviendas como medida preventiva.

Autoridades alertan por humo tóxico y alto riesgo de incendios en Grecia

Para combatir el incendio, las autoridades desplegaron:

154 bomberos .

. 52 vehículos de emergencia.

de emergencia. Dos aviones cisterna .

. Dos helicópteros.

Además, recomendaron a la población mantener las ventanas cerradas y limitar los desplazamientos debido a la posible toxicidad del humo generado por la quema de materiales, entre ellos plástico.

El siniestro ocurre mientras varias regiones de Grecia, incluidas Atenas, Ática y la isla de Creta, permanecen bajo alerta naranja por un riesgo muy elevado de incendios forestales, derivado de las altas temperaturas y los fuertes vientos que afectan al país.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia y continúan con las labores para evitar que el fuego alcance más viviendas o infraestructura.

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